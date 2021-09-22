"12 лет тюрьмы за ЛГБТ": депутаты после Марша равенства готовят новые законопроекты

Марш равенства "КиевПрайд-2021" – мероприятие, которое устраивают в столице уже в десятый раз, чтобы привлечь внимание к проблемам дискриминации ЛГБТ +. В этом году организаторы обнародовали ряд требований, среди которых принятие законопроекта №5488. Документ предусматривает административную (в отдельных случаях – уголовную) ответственность за преступления, мотивированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости. В парламенте его зарегистрировали еще в мае. Инициатором выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Наказание за избиение и преследование представителей ЛГБТ+ требуют узаконить
Закон о борьбе с дискриминацией позволит Украине быстрее приблизиться к членству в Евросоюзе, заявил директор ОО "КиевПрайд" Ленни Эмсон в комментарии сайту "Сегодня".
"Избиение, преследования, дискриминация, которые происходят на основе предубеждений и нетерпимости, должны рассматриваться гораздо серьезнее. Нельзя бить людей. Но, к сожалению, существуют те, кто до сих пор считает, мол, на "некоторых условиях" можно. Например, если эта персона принадлежит к ЛГБТ-сообществу или национальному меньшинству. Закон должен наказывать тех, кто оправдывает собственные преступления ненавистью. И вот это приближение к цивилизованным нормам и дает Украине больше шансов интегрироваться в Европу ", – отметил Эмсон.
В "КиевПрайд" рассчитывают, что народные избранники рассмотрят законопроект осенью.
Политики на Марше равенства – кто пришел
7000 человек насчитали на воскресном Марше равенства организаторы. Среди них были политики и дипломаты. В частности, посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, депутат Киевсовета от фракции "Слуга народа" Евгения Кулеба, депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Инна Совсун, бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов и другие.
"Голос" – одна из политических сил в парламенте, которая готова поддержать законопроект №5488 как только он появится в сессионном зале.
"Позиция" Голоса ", позиция моя – категорически" за ". Напомню, что президент Зеленский, подписывая в Вашингтоне совместное заявление с Джо Байденом, тоже обещал, что Украина будет ужесточать ответственность за дискриминацию ... Со своей стороны мы будем делать все, чтобы данный законопроект прошел и первое и второе чтение в Верховной Раде ", – об этом заявил нардеп Андрей Осадчук.
Однако он добавил, что документ до сих пор не рассматривали даже в подкомитете. Из-за насыщенной повестки дня и "поправочного спама" в других законодательных инициативах вопрос равенства может появиться под куполом минимум через несколько месяцев .
"Слуги народа" готовы голосовать, но не готовы маршировать
За европейские ценности монобольшинство готово голосовать. Но на Марш равенства почти никто не вышел по разным причинам.
Нардеп Александр Ковальчук в комментарии нашему сайту сказал: "Наша позиция совпадает с тем, что в данный момент принято в Европейском союзе: все люди имеют равные права, не разделяя их на сообщества, вероисповедания или ориентации. Я к этому абсолютно лояльно отношусь, не отрицаю существование такого сообщества и не буду той частью депутатов, которые против ".
На вопрос, мог бы выйти в поддержку Марша равенства, ответил, что не готов, но ничего против подобных проявлений не имеет.
Коллега Ковальчука по фракции Максим Бужанский придерживается схожего мнения: "Все права наших граждан, независимо от сексуальных предпочтений, религиозных взглядов, национальности, защищены законом и Конституцией".
Но к шествию за равенство присоединиться не согласился бы "Я не вижу в этом необходимости ".
Представительница "Слуг народа" Елизавета Ясько высказалась в комментарии "Сегодня" в поддержку марша: "Я рада, что он состоялся мирно ... Наша цель – построить страну, комфортную для всех".
Приобщиться к шествию политик не смогла из-за командировки, однако Ясько склоняется к тому, что на голосовании за законопроект нажмет зеленую кнопку.
"Мне нравится философия законопроекта – в нашей стране нужно привлекать к ответственности людей, пропагандирующих язык ненависти. И никто не должен страдать за свое мировоззрение или образ жизни, если это не противоречит законодательству", – отметила Ясько.
От 5 до 12 лет за принадлежность к ЛГБТ-сообществу
Среди народных избранников существуют и радикальные противники маршей и всего, что связано с ЛГБТ.
Например, внефракционный Евгений Шевченко написал в соцсетях:
"После очередной поездки в Евросоюз и сегодняшнего Прайда людей нетрадиционной сексуальной и моральной ориентации на улицах Киева – понятно одно! Необходимо срочно начинать защищать наши украинские обычаи, традиции и культуру. Пока все перечисленное выше, нам не уничтожили "опасным вирусом" под названием "европейские ценности"".
В посте Шевченко утверждает, что европейских ценностей нет, а все западноевропейские страны катятся в пропасть.
Представитель депутатской группы "Партия" За будущее" Виктор Мялык вышел на митинг противников ЛГБТ +. Но не для поддержки. В руках держал плакат с надписью: "Бог, Конституция Украины и природа человека против ЛГБТ".
Участников марша за демонстративную позицию осуждает:
"Я не то, что тех людей дискриминирую, хочу им что-то запретить, но не стоит их приравнивать к здоровым людям. На сегодняшний день они больны или Бог его знает... ну как так ум перевернулся ... Я не поддерживаю, что они идут по улице раздетые и напяливают на себя непонятно что. Они идут и раздражают".
Говорит, что за данный законопроект под куполом голосовать не будет и убеждает делать то же самое всех коллег.
Представители "Европейской солидарности" в ответ на вопрос о ЛГБТ от сайта "Сегодня" ссылались на нехватку времени для комментариев.
А в "Оппозиционной платформе – За жизнь" готовят альтернативный законопроект. Об этом рассказал народный депутат Илья Кива :
"Сейчас у меня на выходе законопроект, который позволит тех, кто популяризирует извращение и тех, кто популяризирует и является членом ЛГБТ-движения, сажать в тюрьму от 5 до 12 лет как людей, которые несут прямую угрозу нашим детям. Параллельно в законопроект вписаны также истории неофашистских и неонацистских организаций ".
Напомним, что в начале года президент Владимир Зеленский утвердил документ о Национальной стратегии в области прав человека на 2021-2023 годы. Там отведен отдельный раздел, посвященный предотвращению и борьбе с дискриминацией в любых ее проявлениях.
Однако между зданиями на Банковой и Грушевского могут возникнуть недоразумения по реализации этой стратегии. В прошлом году в парламенте сформировали межфракционное объединение "Ценности. Достоинство. Семья". Туда вошли более чем две трети избранников из различных фракций и групп, которые договорились "защищать и укреплять вечное определение семьи".