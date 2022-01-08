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Зеленський попросив США вирішити питання із "Північним потоком-2"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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8 січня, 15:30
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Президент також подякував двом сенаторам
Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський закликав Сенат США підтримати законопроєкт щодо запровадження санкцій з газопроводу "Північний потік-2", щоб не допустити його запуску.

Про це глава держави повідомив у Twitter.

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"Дякую сенаторам США Чаку Шумеру і Теду Крузу за згоду поставити на голосування зупинення російського "Північного потоку-2". Україна просить всіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон Про захист енергетичної безпеки Європи S.3436", – йдеться у повідомленні.

Що відомо?

  • Державний департамент США заявив, що законопроєкт, який висунув сенатор-республіканець Тед Круз про введення санкцій стосовно газопроводу "Північний потік-2", підірве "об'єднаний фронт" із Європою у протидії Росії.
  • 6 січня видання Politico повідомило, що топ-демократи в Сенаті США послідовно підтримували санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2", але зараз готові послабити тиск на президента Джо Байдена у зв'язку з переговорами з Кремлем, які продовжуються, і можуть не підтримати проєкт, який би змусив його застосувати санкції.
  • Росія може використовувати газопровід "Північний потік – 2" як важіль тиску проти Європи. Про цьому заявив днями держсекретар США Ентоні Блінкен на переговорах із головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.
  • "Сьогодні" також розповідали, що буде з українською ГТС у разі запуску "Північного потоку – 2" та які основні виклики чекають на світ у 2022 році.

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