Зеленський попросив США вирішити питання із "Північним потоком-2"

Президент також подякував двом сенаторам

Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський закликав Сенат США підтримати законопроєкт щодо запровадження санкцій з газопроводу "Північний потік-2", щоб не допустити його запуску.

Про це глава держави повідомив у Twitter.

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"Дякую сенаторам США Чаку Шумеру і Теду Крузу за згоду поставити на голосування зупинення російського "Північного потоку-2". Україна просить всіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон Про захист енергетичної безпеки Європи S.3436", – йдеться у повідомленні.

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