Зеленский попросил США решить вопрос с "Северным потоком-2"

Президент также поблагодарил двух сенаторов

Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США поддержать законопроект о введении санкций по газопроводу "Северный поток-2", чтобы не допустить его запуска.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

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"Спасибо сенаторам США Чаку Шумеру и Теду Крузу за согласие поставить на голосование остановку российского "Северного потока-2". Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон О защите энергетической безопасности Европы S.3436", – говорится в сообщении.

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