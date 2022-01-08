Зеленский попросил США решить вопрос с "Северным потоком-2"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США поддержать законопроект о введении санкций по газопроводу "Северный поток-2", чтобы не допустить его запуска.
Об этом глава государства сообщил в Twitter.
"Спасибо сенаторам США Чаку Шумеру и Теду Крузу за согласие поставить на голосование остановку российского "Северного потока-2". Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон О защите энергетической безопасности Европы S.3436", – говорится в сообщении.
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@SenSchumer@SenTedCruz " 2". S.3436: https://t.co/rnnYfGDagr— (@ZelenskyyUa) January 8, 2022
Что известно?
- Государственный департамент США заявил, что законопроект, который выдвинул сенатор-республиканец Тед Круз о введении санкций в отношении газопровода "Северный поток-2", подорвет "объединенный фронт" с Европой в противодействии России.
- 6 января издание Politico сообщило, что топ-демократы в Сенате США последовательно поддерживали санкции против российского газопровода "Северный поток-2", но сейчас готовы ослабить давление на президента Джо Байдена в связи с продолжающимися переговорами с Кремлем и могут не поддержать проект, который бы заставил его применить санкции.
- Россия может использовать газопровод "Северный поток – 2" как рычаг давления против Европы. Об этом заявил на днях госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
- "Сегодня" также рассказывали, что будет с украинской ГТС в случае запуска "Северного потока – 2" и какие основные вызовы ждут мир в 2022 году.