Удар по Росії: у ПАРЄ прийняли резолюцію щодо Криму та ОРДЛО

Під час голосування у ПАРЄ врахували зауваження української делегації

Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні 27 січня затвердила резолюцію "Припинення насильницьких зникнень на території держав Ради Європи", до якої з ініціативи української делегації було внесено поправки щодо Росії та окупованих нею територій України.

У правках йдеться про відповідальність РФ за зникнення людей на тимчасово окупованих нею територіях України, передає Укрінформ.

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"Асамблея висловлює глибоке занепокоєння у зв'язку з незрозумілою долею та місцезнаходженням жертв насильницького зникнення на території Росії та територіях, підконтрольних Росії, включаючи Автономну Республіку Крим, Севастополь, частини Донецької та Луганської областей (Україна)", – йдеться у тексті резолюції.

ПАРЄ пропонує державам-членам та спостерігачам, які ще не вжили таких заходів, кваліфікувати насильницьке зникнення окремим злочином у рамках національного кримінального законодавства та передбачити санкції відповідно до тяжкості злочину.

Серед внесених українською делегацією та затверджених ПАРЄ поправок йдеться про розробку механізму санкцій, під які потраплять державні органи, групи та посадові особи, які причетні до зникнень або перешкоджають їх розслідуванню.

Українські редагування представила в ПАРЄ член постійної делегації України Євгенія Кравчук.

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Російська делегація залишилася у ПАРЄ

Напередодні Парламентська асамблея Ради Європи ратифікувала повноваження російської делегації, які намагалася оскаржити українська сторона.

При цьому ініціатива України здобула більше голосів, ніж рік тому.

Під час відкриття зимової сесії ПАРЄ українська делегація та країни неформальної групи Baltic plus – Латвія, Литва, Естонія, Грузія та Польща – заперечили повноваження Росії у ПАРЄ.

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Україна домагається санкцій проти Росії у ПАРЄ

Після подій 2014 року в Україні в ПАРЄ запровадили санкції проти Росії. Вони кілька разів продовжувалися через те, що Кремль не виконав жодної резолюції щодо Криму та Донбасу. На знак протесту російські депутати відмовилися брати участь у сесіях ПАРЄ. Щоб повернути Росію, влітку 2019 року Асамблея внесла зміни до своєї процедури, скасувавши можливість запровадження суворих санкцій проти національних делегацій

У ПАРЄ пояснили, чому потрібно було повернути Росію до Асамблеї: обмежувальні заходи щодо Москви були не ефективними і потрібно розробити новий механізм, який би змінив ситуацію.