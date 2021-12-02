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У Кулеби потролили Лаврова через розсадку на засіданні ОБСЄ (фото)

Наталія Магдик Наталія Магдик
2 грудня, 14:35
В закладинки
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Георгій Тихий опублікував кумедне фото із зустрічі
Сергій Лавров сидів окремо від усіх
Сергій Лавров сидів окремо від усіх / Фото: Колаж: Сьогодні

На відкритті засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ голову МЗС РФ відсадили від усіх. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прессекретар Дмитра Кулеби Георгій Тихий та опублікував відповідне фото.

"Правильна розсадка на відкритті засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, що почалося", – написав він.

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Крім того, напередодні голова МЗС РФ Сергій Лавров спровокував дипломатичну суперечку та отримав рішучу відповідь голови МЗС України Дмитра Кулеби та держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Що сталося?

Увечері 1 грудня наприкінці неформальної робочої вечері, з якої розпочалося міністерське засідання, під час обговорення ролі ОБСЄ у врегулюванні конфліктів Лавров звинуватив Київ у системному порушенні Мінських угод та зриві режиму припинення вогню на Донбасі.

"Свій виступ він супроводжував тезами роспропаганди про держпереворот і нацистів в Україні. Це спровокувало дипломатичну суперечку. У присутності всіх інших міністрів Кулеба взяв слово і поставив Лаврова на місце", – пише УП з посиланням на джерела.

За словами міністра, загальновідомими є два факти: Росія обстрілює українську землю та вбиває українських військових, системно блокує діяльність СММ ОБСЄ в порушення рішень організації, під якими вона підписалася.

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Зазначимо, що перед зустріччю з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, що відбудеться в Стокгольмі, держсекретар США Ентоні Блінкен провів численні консультації щодо української проблеми з союзниками, а також з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. За його словами, тільки виконання Мінських угод може вирішити питання закінчення війни на Донбасі. Але якщо Росія продовжуватиме агресію – її чекають серйозні наслідки.

Що відбувається у Стокгольмі

Рада міністрів закордонних справ ОБСЄ 2-3 грудня проходить у Стокгольмі. Швеція завершує головування в організації, з січня 2022 року роль голови в ОБСЄ переходить до Польщі.

Очікується, що питання російської агресії проти України стане однією із тем у виступах багатьох учасників Міністерської ради.

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