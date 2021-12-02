У Кулебы потроллили Лаврова из-за рассадки на заседании ОБСЕ (фото)

Георгий Тихий опубликовал забавное фото со встречи

Сергей Лавров сидел отдельно от всех / Фото: Коллаж: Сегодня

На открытии заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ главу МИД РФ отсадили от всех. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Дмитрия Кулебы Георгий Тихий и опубликовал соответствующее фото.

"Правильная рассадка на открытии начавшегося заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ", – написал он.

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Кроме того, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров спровоцировал дипломатический спор и получил решительный ответ главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Что произошло?

Вечером 1 декабря в конце неформального рабочего ужина, с которого началось министерское заседание, при обсуждении роли ОБСЕ в урегулировании конфликтов Лавров обвинил Киев в системном нарушении Минских соглашений и срыве режима прекращения огня на Донбассе.

"Свое выступление он сопровождал тезисами роспропаганды о госперевороте и нацистах в Украине. Это спровоцировало дипломатическую перепалку. В присутствии всех других министров Кулеба взял слово и поставил Лаврова на место", – пишет УП со ссылкой на свои источники.

По словам министра, общеизвестны два факта: Россия обстреливает украинскую землю и убивает украинских военных, системно блокирует деятельность СММ ОБСЕ в нарушение решений организации, под которыми она подписалась.

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Отметим, что перед предстоящей в Стокгольме встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Энтони Блинкен провел многочисленные консультации по украинской проблеме с союзниками, а также с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. По его словам, только выполнение Минских соглашений может решить вопрос окончания войны на Донбассе. Но если Россия будет продолжать агрессию – ее ждут серьезные последствия.

Что проходит в Стокгольме

Совет министров иностранных дел ОБСЕ 2-3 декабря проходит в Стокгольме. Швеция завершает председательство в организации, с января 2022 года роль председателя в ОБСЕ переходит Польше.

Ожидается, что вопрос российской агрессии против Украины станет одной из тем в выступлениях многих участников Министерского совета.