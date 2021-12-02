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Кулеба публічно "поставив на місце" Лаврова: ЗМІ дізналися про деталі перепалки

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
2 грудня, 10:39
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Главу українського МЗС підтримав Ентоні Блінкен
Лавров спровокував дипломатичну суперечку. Фото: колаж "Сьогодні"
Лавров спровокував дипломатичну суперечку. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров спровокував дипломатичну суперечку на неформальній зустрічі перед засіданням міністерської ради ОБСЄ у Стокгольмі та отримав рішучу відповідь глави МЗС України Дмитра Кулеби та держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Про це повідомляє Європейська правда, посилаючись на власні джерела

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Що сталося?

Увечері 1 грудня наприкінці неформальної робочої вечері, з якої розпочалося міністерське засідання, під час обговорення ролі ОБСЄ у врегулюванні конфліктів, Лавров звинуватив Київ у системному порушенні Мінських угод та зриві режиму припинення вогню на Донбасі.

"Свій виступ він супроводжував тезами роспропаганди про держпереворот і нацистів в Україні. Це спровокувало дипломатичну суперечку. У присутності всіх інших міністрів Кулеба взяв слово і поставив Лаврова на місце", – розповіло джерело.

За словами міністра, загальновідомими є два факти: Росія обстрілює українську землю та вбиває українських військових, системно блокує діяльність СММ ОБСЄ в порушення рішень організації, під якими вона підписалася.

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До обміну думками приєднався Ентоні Блінкен, котрий впевнено підтримав українського колегу.

Після цього Лавров знову взяв слово, при цьому був роздратований, і вдруге отримав відповідь Кулеби та Блінкена.

Війна на Донбасі

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