Кулеба публічно "поставив на місце" Лаврова: ЗМІ дізналися про деталі перепалки

Глава МЗС РФ Сергій Лавров спровокував дипломатичну суперечку на неформальній зустрічі перед засіданням міністерської ради ОБСЄ у Стокгольмі та отримав рішучу відповідь глави МЗС України Дмитра Кулеби та держсекретаря США Ентоні Блінкена.
Про це повідомляє Європейська правда, посилаючись на власні джерела
Що сталося?
Увечері 1 грудня наприкінці неформальної робочої вечері, з якої розпочалося міністерське засідання, під час обговорення ролі ОБСЄ у врегулюванні конфліктів, Лавров звинуватив Київ у системному порушенні Мінських угод та зриві режиму припинення вогню на Донбасі.
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"Свій виступ він супроводжував тезами роспропаганди про держпереворот і нацистів в Україні. Це спровокувало дипломатичну суперечку. У присутності всіх інших міністрів Кулеба взяв слово і поставив Лаврова на місце", – розповіло джерело.
За словами міністра, загальновідомими є два факти: Росія обстрілює українську землю та вбиває українських військових, системно блокує діяльність СММ ОБСЄ в порушення рішень організації, під якими вона підписалася.
До обміну думками приєднався Ентоні Блінкен, котрий впевнено підтримав українського колегу.
Після цього Лавров знову взяв слово, при цьому був роздратований, і вдруге отримав відповідь Кулеби та Блінкена.
Війна на Донбасі
- У середині листопада президент Росії Володимир Путін, наприклад, заявив, що конфлікт на Донбасі далекий від вирішення, а також традіційно звинуватив Україну у невиконанні домовленостей.
- Зазначимо, що, посилаючись на мінські документи, Росія вимагає від України проведення виборів під дулами автоматів та особливого статусу для ОРДЛО, але сама не виконує навіть перших пунктів "Мінська" – припинити стрілянину і піти з Донбасу.
- Тим часом турецький лідер Реджеп Ердоган запропонував помирити Україну та Росію. Він хоче виступити посередником у переговорах Києва та Москви.