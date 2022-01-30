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Паніка наростає? Ще одна країна вивозить дипломатів з України

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30 січня, 23:46
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Рішення продиктоване міркуваннями безпеки
Канада відкликає з України частину співробітників посольства. Колаж "Сьогодні"
Канада відкликає з України частину співробітників посольства. Колаж "Сьогодні"

Міністерство закордонних справ Канади оголосило про відкликання з України частини своїх дипломатів та членів сімей працівників посольства. Як зазначили у відомстві, "головним пріоритетом залишається безпека канадців".

"Канада прийняла рішення тимчасово відкликати другорядних канадських співробітників і членів сімей, що залишилися, з посольства в Україні", – йдеться в повідомленні МЗС Канади.

У відомстві наголосили, що канадське посольство в Україні продовжує працювати.

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Повідомляється, що Канада планує посилити дипмісію у Києві співробітниками, які мають досвід у реформах сектору безпеки, врегулюванні конфліктів, консульських послугах та інших галузях.

Від'їзд іноземних дипломатів з України

Держдеп США 24 січня дав дозвіл на добровільний виїзд своїх дипломатів та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей із посольства у Києві. Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін запевнила, що відкликання дипломатів не вплине на роботу посольства.

Своєю чергою речник МЗС України Олег Ніколенко назвав це рішення передчасним.

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Посольство США також рекомендувало американським громадянам, які перебувають в Україні, розглянути можливість виїзду, використовуючи комерційні або інші приватні транспортні засоби.

Крім того, Велика Британія почала відкликати співробітників посольства в Україні на тлі попереджень про російське вторгнення.

Своєю чергою, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не збирається евакуювати з України своїх дипломатів чи їхні сім'ї у зв'язку із загрозою нового вторгнення Росії.

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18 січня американське видання The New York Times опублікувало статтю, в якій повідомлялося, що з України масово виїжджають російські дипломати.

МЗС РФ спростувало цю інформацію і повідомило, що посольство Росії в Києві працює в штатному режимі.

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