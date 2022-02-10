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Лавров порадив дипломатам РФ евакуюватися з України

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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10 лютого, 12:46
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МЗС РФ припустило зменшення чисельності російських диппредставників
Глава МЗС РФ Сергій Лавров
Глава МЗС РФ Сергій Лавров / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не відкидає часткової евакуації дипломатів з України у зв'язку з аналогічними діями США та Великої Британії. Про це повідомляють РІА Новини.

"Ми вже задумалися самі, можливо саме англосакси щось готують, якщо вони евакуюють своїх співробітників [з України]. Ми теж подивилися на їхні дії і, напевно, також порадимо неосновному персоналу наших дипломатичних установ на якийсь час виїхати додому", – сказав він.

Нагадаємо, ситуація з евакуацією дипломатів розпочалася 18 січня, коли американське видання The New York Times повідомило про те, з України масово виїжджають російські дипломати. Незабаром МЗС України та Росії спростували цю інформацію, заявивши про те, що диппредставництва працюють у штатному режимі і що евакуація не планується.

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Евакуація дипломатів з України

  • Уряди Японії та Австрії також заявили про можливу евакуацію своїх громадян із нашої країни. На даний момент така потреба вивчається.
  • 25 січня стало відомо про те, що Канада з Нідерландами закликали сім'ї дипломатів залишити країну. Таким чином, уже всі англо-саксонські країни світу дружно заявили про евакуацію своїх дипломатів чи їхніх сімей.

Політичні експерти розповіли, чому США відкликають своїх дипломатів з України і наскільки серйозною є ситуація на тлі загрози вторгнення РФ до нашої країни.

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