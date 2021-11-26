"Охорона закинула на машину" – кортеж Зеленського травмував журналістку

Охорона президента Володимира Зеленського Зеленського, котрий сьогодні проводив прес-марафон , на виїзді травмувала журналісту телеканалу "Прямий" Ганну Дзюбу
Журналістка впала на плитку та травмувала руку, їй знадобилася допомога.
"Впала на лікоть", – сказала Ганна, колеги прокоментували ситуацію, зазначивши, що охорона президента закинула її на машину і вона впала і її ледь не затоптали.
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Співробітник УДВ пояснив, що ситуація сталася через провокацію активіста.
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