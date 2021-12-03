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Білорусь була готова до санкцій – Лукашенко пригрозив ЄС жорсткою відповіддю

Наталія Магдик Наталія Магдик
3 грудня, 12:35
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Введення санкцій для Лукашенка не стало несподіванкою, до них готувалися півроку
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Введення нового пакету санкцій ЄС проти Білорусі вказує на прагнення погіршити економічне становище країни, у відповідь на це будуть підготовлені жорсткі заходи. Про це йдеться у заяві МЗС Білорусі.

"Єврочиновники лицемірно завдали санкційного удару, незважаючи на те, що білоруська сторона робить все можливе для розв'язання міграційної кризи. Мета всієї цієї політики – економічно задушити Білорусь і максимально ускладнити та погіршити життя громадян країни", – зазначили у МЗС.

Через нові санкції постраждають десятки тисяч громадян країни та члени їхніх сімей, європейські споживачі, постачальники, бізнесмени та компанії, які не мають відношення до міграційної кризи.

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"У пакет включені білоруські підприємства, які не мають жодного відношення до міграційної кризи. Це робиться для того, щоб позбавитися конкурентів", – зазначено в заяві.

Білорусь була готова

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у відповідь на запровадження нового пакету санкцій заявив , що вони не вперше зіткнулися з санкційним тиском, більше того, в країні до цього готувалися щонайменше півроку.

"Наша економіка зазнає безпрецедентного за масштабом і глибиною тиску ззовні. Агресивні не лише риторика, а й дії зберігаються... Які б не були санкції, як би на нас не тиснули, що б із нами не намагалися зробити, ми повинні вживати таких заходів , щоб люди цих санкцій не відчули. Принаймні, щоб ці санкції та заходи ззовні не визначали життя людей", – сказав він.

Проти кого запровадили санкції

  • 2 грудня західні країни запровадили обіцяні санкції проти режиму Олександра Лукашенка Це зробили синхронно Європейський Союз, США, Велика Британія та Канада.
  • Під штрафні санкції ЄС підпали 17 фізичних та 11 юридичних осіб. Це представники командування прикордонних військ Білорусі, співробітники МЗС та судової системи, державний авіаперевізник "Белавіа", підприємства туристичного сектору та готелю, а також ВАТ "Гродно Азот", виробниче об'єднання "Білоруснафта".
  • За незаконне перевезення та контрабанду мігрантів обмеження запровадили проти сирійської авіакомпанії Cham Wings.
  • Американські санкції, згідно з повідомленням міністерства фінансів США , стосуються білоруського суверенного боргу, 20 фізичних та 12 юридичних осіб, у тому числі сина самопроголошеного лідера Дмитра Лукашенка .

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