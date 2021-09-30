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Після 2-річної перерви: де можуть відбутися мініпереговори Зеленського і Путіна

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада Богдан Амінов Богдан Амінов Керівник розділу "Влада"
30 вересня, 09:01
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Розмова тет-а-тет між президентами України та Росії може відбутися на полях нормандської зустрічі, як це й було два роки тому в Парижі
Наскільки ймовірна зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна найближчим часом?
Наскільки ймовірна зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна найближчим часом? / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо Москва погодиться на нормандську зустріч за участю Ангели Меркель до її відходу з посади канцлера Німеччини – є ймовірність, що президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін все ж проведуть двосторонні переговори на полях саміту.

Такий прогноз у коментарі для "Сьогодні" підтверджує колишній віцепрем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції (2005 рік) Олег Рибачук.

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Питання лише в тому, коли буде зустріч лідерів держав? На цьому тижні глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що робота над проведенням саміту в "нормандському форматі" ведеться. Банкова відкрито висловилася про бажання провести переговори до відходу Ангели Меркель з посади канцлера ФРН. Тепер слово за Кремлем. Раніше там заявили, що є ризики непроведення такої зустрічі до зміни уряду Німеччини.

Ось, що говорить з цього приводу Олег Рибачук: "Ця зустріч може відбутися тільки після того, як на неї піде Кремль. Сьогодні заява Єрмака – це певна демонстрація світу, що Україна готова до переговорів, але Росія не хоче. Але якщо гіпотетично ця зустріч відбудеться, то, я думаю, буде спроба провести якісь мініпереговори між Зеленським і Путіним".

До речі, команда "Сьогодні" поговорила з українськими дипломатами, щоб зрозуміти: чи погодиться Путін? Адже з'явився новий аргумент: остання участь у саміті Меркель – фактично архітектора угод щодо Донбасу.

Два роки без зустрічі

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Нагадаємо, що востаннє особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна відбулася в Парижі під час Нормандського саміту в грудні 2019 року. Про те, що такі переговори відбудуться – преса дізналася в день проведення саміту. Спочатку не було відомо достовірно, в якому форматі розмовлятимуть учасники "Нормандської четвірки". Загалом, всі раунди переговорів завершилися спільною пресконференцією і підписанням сторонами нового документа щодо Донбасу – паризького комюніке.

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