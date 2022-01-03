Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📞 Переговори Байден-Зеленський 🇺🇦 Україеці оцінили 2021 🎙 Слухаємо звуки зими 🤖 Заглядаємо у майбутнє
СЬОГОДНІ Влада Кулуари

Зеленський показав перше тренування у 2022 році – фото зі сплячим Петею

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 січня, 13:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Глава держави прийшов у спортзал із двома собаками – Нора та Петя були явно не в захваті від спорту
Зеленський після Нового року зайшов до спортзалу. Колаж "Сьогодні"
Зеленський після Нового року зайшов до спортзалу. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський вперше у 2022 році вибрався до спортзалу після новорічного свята. Відповідне фото він показав у Instagram.

"Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Всім бадьорого ранку!" – написав президент.

Реклама
Зеленський з Петею та Норою. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Зазначимо, що пес Петя на фото – чорний, а Нора – біла.

Ще Зеленський у спортзалі

Президент неодноразово публікував фото своїх тренувань у спортзалі. У свій день народження він написав позитивний допис, в якому зазначив, що йому за паспортом 43, а в душі 30. О 7-й ранку він у своє свято вже був у спортзалі.

Також Зеленський показував, які у нього "млинці" на сніданок. У когось вони свіжі зі сковорідки, а у президента п'ятикілограмові.

Реклама

Президент не може без спорту

Володимир Зеленський відомий любитель занять в спортзалі, причому робить це він практично скрізь. Так, наприклад, під час візиту до Брюсселя він і там відвідав спортзал і навіть давав інтерв'ю на велотренажері. Один з трьох тренерів гаранта Вадим Данильченко розповів, як Зеленський займається спортом і як харчується.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні" дружина Зеленського Олена розповідала, що останні кілька років Володимир активно тренується і дотримується правильного харчування. Перша леді відзначила, що з Володимиром у них одні тренери на двох. Але тайським боксом, як він, вона не займається. Іноді пара навіть ділить час наставників. Спорт допомагає Зеленським емоційно розряджатися і налаштовуватися на роботу на цілий день. Читайте детальніше, яким видам спорту віддає перевагу Володимир Зеленський.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
3 січня. Джон Р. Р. Толкін. Цього дня 130 років тому народився головний "хоббіт" світової літератури, батько сучасного жанру фентезі, англійський письменник, перекладач, вчений Джон Рональд Руел Толкін…
На зустріч із героєм!
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

29 354

захворіло за тиждень в Україні

-19%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти