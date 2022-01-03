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Зеленский показал первую тренировку в 2022 году – фото со спящим Петей

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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3 января, 13:10
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Глава государства пришел в спортзал с двумя собаками – Нора и Петя были явно не в восторге от спорта
Зеленский после Нового года зашел в спортзал. Коллаж "Сегодня"
Зеленский после Нового года зашел в спортзал. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский впервые в наступившем 2022 году выбрался в спортзал после новогоднего праздника. Соответствующее фото он показал в Instagram.

"Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра!" – написал президент.

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Зеленский с Петей и Норой. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Отметим, что пес Петя на фото – черный, а Нора – белая.

Еще Зеленский в спортзале

Президент неоднократно публиковал фото своих тренировок в спортзале. В свой день рождения он написал позитивный пост, в котором отметил, что ему по паспорту 43, а в душе 30. В 7 утра он в свой праздник уже был в спортзале.

Также Зеленский показывал, какие у него "блинчики" на завтрак. У кого-то они свежие со сковородки, а у президента пятикилограммовые.

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Президент не может без спорта

Владимир Зеленский известный любитель занятий в спортзале, причем делает он это практически везде. Так, например, во время визита в Брюссель он и там посетил спортзал и даже давал интервью на велотренажере. Один из трех тренеров гаранта Вадим Данильченко рассказал, как Зеленский занимается спортом и как питается.

Ранее в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" жена Зеленского Елена рассказывала, что последние несколько лет Владимир активно тренируется и придерживается правильного питания. Первая леди отметила, что с Владимиром у них одни тренеры на двоих. Но тайским боксом, как он, она не занимается. Иногда пара даже делит время наставников. Спорт помогает Зеленским эмоционально разряжаться и настраиваться на работу на целый день. Читайте подробнее, какие виды спорта предпочитает Владимир Зеленский.

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