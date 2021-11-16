Ткаченком залишається? "Слуги" не хочуть звільняти міністра культури

Профільний комітет – проти, Арахамія не бачив заяви про звільнення

Заява була, але фракція її у вічі не бачила / Колаж "Сьогодні"

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав наміру Олександра Ткаченка піти у відставку з посади міністра культури та інформаційної політики України, хоча Ткаченко 11 листопада написав відповідну заяву.

Про це повідомив журналістам голова комітету Микита Потураєв (фракція "Слуга народу"), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Позиція Комітету

"Наш комітет не підтримує цю заяву. У нас була розмова з паном Олександром – і ми сподіваємося, що всі розбіжності будуть вирішені належним чином і міністерство продовжить працювати на чолі з чинним міністром Ткаченка. Така позиція, як мені відомо, всіх членів нашого комітету", – сказав Потураєв.

Позиція фракції

Провладна фракція "Слуга народу" також відмовляється підтримувати відставку Ткаченка.

"Усі (члени фракції – Авт.) про це, по-перше, почули з новин. Це неправильно, коли фракція призначає міністра, а потім із новин дізнається, що він якось там "психонув" і щось там написав. Не думаю, що за такого підходу він має шанси бути звільненим. Він повинен був прийти на фракцію, сказати, що, мовляв, не згоден з такими позиціями і хочу піти. Якщо він так чомусь не зробив, то отримає наслідки", – заявив журналістам у кулуарах ВР голова фракції "СН" Давид Арахамія.

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Як "психонув"

11 листопада Олександр Ткаченко на сторінці у Facebook виклав заяву про відставку з посади міністра культури та інформаційної політики України.

Ткаченка було призначено на посаду міністра культури та інформаційної політики у червні 2020 року. Тоді він був упевнений, що зможе налагодити результативну співпрацю із міністрами Кабміну.

Однак, наприклад, 10 листопада, Кабінет міністрів на закритому засіданні проголосував за відділення Державного агентства з питань кіно від Мінкультури, проти чого категорично виступає Ткаченко.