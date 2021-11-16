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СЕГОДНЯ Власть Кулуары

Ткаченко остается? "Слуги" не хотят увольнять министра культуры

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
16 ноября, 17:57
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Профильный комитет – против, Арахамия не видел заявления об увольнении
Заявление было, но фракция его в глаза не видела / Коллаж "Сегодня"
Заявление было, но фракция его в глаза не видела / Коллаж "Сегодня"

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики не поддержал намерение Александра Ткаченко уйти в отставку с должности министра культуры и информационной политики Украины, хотя Ткаченко 11 ноября написал заявление.

Об этом сообщил журналистам глава комитета Никита Потураев (фракция "Слуга народа"), передает Интерфакс-Украина.

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Позиция комитета

"Наш комитет не поддерживает этого заявления. У нас был разговор с господином Александром – и мы надеемся, что все возникшие разногласия будут решены надлежащим образом и министерство продолжит работать во главе с действующим министром Ткаченко. Такова позиция, насколько мне известно, всех членов нашего комитета", – сказал Потураев.

Позиция фракции

Провластная фракция "Слуга народа" также отказывается поддерживать отставку Ткаченко.

"Все (члены фракции. – Авт.) об этом, во-первых, услышали из новостей. Это неправильно, когда фракция назначает министра, а потом из новостей узнает, что он как-то там "психонул" и что-то там написал. Не думаю, что при таком подходе он имеет шансы быть уволенным. Он должен был прийти на фракцию, сказать, что, мол, не согласен с такими вот позициями и хочу уйти. Если он так почему-то не сделал, то получит последствия", – заявил журналистам в кулуарах ВР глава фракции "СН" Давид Арахамия.

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Как "психонул"

  • 11 ноября Александр Ткаченко на странице в Facebook выложил заявление об отставке с должности министра культуры и информационной политики Украины.
  • Ткаченко был назначен на пост министра культуры и информационной политики в июне 2020 года. Тогда он был уверен, что сможет наладить результативное сотрудничество с министрами Кабмина.
  • Однако, например, 10 ноября Кабинет министров на закрытом заседании проголосовал за отделение Государственного агентства по вопросам кино от Минкультуры, против чего категорически выступает Ткаченко.

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