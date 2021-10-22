"Спочатку пропонували посаду...": Омелян заявив про погрози з ОПУ

Колишній міністр похвалився хорошою пропозицією з Банкової, але потім у нього почалися проблеми

Омелян розповів дивну історію з Банковою. Колаж "Сьогодні"

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, якого недавно виправдав суд в "корупційній справі", заявив про погрози з боку Офісу президента.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

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За його словами, все почалося після того, як Банкова отримала відмову від нього.

"З початку червня 2020 року мені надійшла пропозиція від Офісу президента зайняти хорошу посаду з хорошим фінансовим забезпеченням. Я відмовився. Мені сказали, що у мене будуть великі проблеми. Через тиждень у мене обшуки ДБР, у мене підозра від НАБУ. У листопаді, через чотири місяці, ця справа в суді", – сказав Омелян.

На заклики ведучої і гостей студії озвучити, хто йому пропонував посаду і погрожував, він відмовився відповісти прямо.

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"Якщо буде можливість, буду вірити правоохоронній системі... У мене є свідки цієї розмови", – додав він.

Нагадаємо, Омелян фігурант пари кримінальних проваджень. Одне з них нещодавно завершилося – суд його виправдав.

У чому звинувачували Омеляна

Слідство стверджувало, що у 2017 році Омелян видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас один із цих зборів – адміністративний – є прибутковою частиною державного бюджету. Тому змінити його розмір могла тільки Верховна Рада, а не міністр. До того ж Міністерство фінансів виступало проти зменшення всіх портових зборів, підкреслюючи, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів до державного бюджету. Про це Мінфін неодноразово інформував міністра інфраструктури.

У підсумку рішення посадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн гривень: з очікуваних 203,5 млн гривень отримано 173,1 млн гривень. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.

Омеляну повідомили про підозру за ч. 2 ст. 211 Кримінального кодексу (Видання службовою особою нормативно-правового акта, який зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах").