Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Влада Кулуари

"Спочатку пропонували посаду...": Омелян заявив про погрози з ОПУ

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
22 жовтня, 16:47
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишній міністр похвалився хорошою пропозицією з Банкової, але потім у нього почалися проблеми
Омелян розповів дивну історію з Банковою. Колаж "Сьогодні"
Омелян розповів дивну історію з Банковою. Колаж "Сьогодні"

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, якого недавно виправдав суд в "корупційній справі", заявив про погрози з боку Офісу президента.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

Реклама

За його словами, все почалося після того, як Банкова отримала відмову від нього.

"З початку червня 2020 року мені надійшла пропозиція від Офісу президента зайняти хорошу посаду з хорошим фінансовим забезпеченням. Я відмовився. Мені сказали, що у мене будуть великі проблеми. Через тиждень у мене обшуки ДБР, у мене підозра від НАБУ. У листопаді, через чотири місяці, ця справа в суді", – сказав Омелян.

На заклики ведучої і гостей студії озвучити, хто йому пропонував посаду і погрожував, він відмовився відповісти прямо.

Реклама

"Якщо буде можливість, буду вірити правоохоронній системі... У мене є свідки цієї розмови", – додав він.

Нагадаємо, Омелян фігурант пари кримінальних проваджень. Одне з них нещодавно завершилося – суд його виправдав.

У чому звинувачували Омеляна

  • Слідство стверджувало, що у 2017 році Омелян видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас один із цих зборів – адміністративний – є прибутковою частиною державного бюджету. Тому змінити його розмір могла тільки Верховна Рада, а не міністр. До того ж Міністерство фінансів виступало проти зменшення всіх портових зборів, підкреслюючи, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів до державного бюджету. Про це Мінфін неодноразово інформував міністра інфраструктури.
  • У підсумку рішення посадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн гривень: з очікуваних 203,5 млн гривень отримано 173,1 млн гривень. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.
  • Омеляну повідомили про підозру за ч. 2 ст. 211 Кримінального кодексу (Видання службовою особою нормативно-правового акта, який зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах").
  • 13 вересня 2018 року НАБУ повідомило про підозру Омеляну. Слідство встановило, що 2015 року, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури, чиновник придбав у власність активи, законність отримання яких не підтверджено доказами і вартість яких значно перевищує законні доходи. Йдеться про новий позашляховик BMW X5 2015 року випуску і готівку в сумі 90 тис. дол. та 25 тис. євро. Загальна вартість таких активів в той час становила 4,23 млн грн.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

22 жовтня 1991. Кабінет міністрів України видав розпорядження про створення українського трамваю...

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.2

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.49

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,64
18,50
32,38
32,18
30,79
18,79
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,90
32,09
29,39
18,58
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновірус за тиждень

114 486

захворіло за тиждень в Україні

+18%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти