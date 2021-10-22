"Сначала предлагали должность…": Омелян заявил об угроза из ОПУ

Бывший министр похвастался хорошим предложением с Банковой, но потом у него начались проблемы

Омелян рассказал странную историю с Банковой. Коллаж "Сегодня"

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, которого недавно оправдал суд в "коррупционном деле", заявил об угрозах со стороны Офиса президента.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

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По его словам, все началось после того, как Банковая получила отказ от него.

"С начала июня 2020 года мне поступило предложение от Офиса президента занять хорошую должность с хорошим финансовым обеспечением. Я отказался. Мне сказали, что у меня будут большие проблемы. Через неделю у меня обыски ГБР, у меня подозрение от НАБУ. В ноябре, через четыре месяца, это дело в суде", – сказал Омелян.

На призывы ведущей и гостей студии озвучить, кто ему предлагал должность и угрожал, он отказался ответить прямо.

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"Если будет возможность, буду верить правоохранительной системе… У меня есть свидетели этого разговора", – добавил он.

Напомним, Омелян фигурант пару уголовных производств. Одно из них недавно завершилось – суд его оправдал.

В чем обвиняли Омеляна