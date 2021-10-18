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Пронесло? Суд поставив крапку в справі Омеляна на 30 млн гривень

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
18 жовтня, 12:57
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура відреагувала на рішення суду щодо колишнього чиновника
Суд визнав Омеляна невинним. Колаж "Сьогодні"
Суд визнав Омеляна невинним. Колаж "Сьогодні"

Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, який звинувачувався в заподіянні багатомільйонних збитків державі.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

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Рішення суду може бути ще оскаржене стороною обвинувачення протягом 30 днів.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила виправдувальний вирок та визнала невинуватим колишнього міністра інфраструктури України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.211 КК України, у зв’язку з відсутністю в його діях складу злочину", – заявили в суді.

У свою чергу Спеціалізована антикорупційна прокуратура відреагувала на рішення суду.

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"Прокурор САП не погоджується з виправдувальним вироком та оскаржить його у суді апеляційної інстанції", – йдеться в повідомленні.

У чому звинувачували Омеляна

  • Слідство стверджувало, що у 2017 році Омелян видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один з цих зборів – адміністративний – є прибутковою частиною державного бюджету. Тому змінити його розмір могла тільки Верховна Рада, а не міністр. До того ж Міністерство фінансів виступало проти зменшення всіх портових зборів, підкреслюючи, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів до державного бюджету. Про це Мінфін неодноразово інформував міністра інфраструктури.
  • У підсумку рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн гривень: з очікуваних 203,5 млн гривень отримано 173,1 млн гривень. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.
  • Омеляну повідомили про підозру за ч.2 ст.211 Кримінального кодексу (Видання службовою особою нормативно-правового акта, який зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах").

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