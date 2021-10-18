Пронесло? Суд поставив крапку в справі Омеляна на 30 млн гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відреагувала на рішення суду щодо колишнього чиновника

Суд визнав Омеляна невинним. Колаж "Сьогодні"

Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, який звинувачувався в заподіянні багатомільйонних збитків державі.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

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Рішення суду може бути ще оскаржене стороною обвинувачення протягом 30 днів.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила виправдувальний вирок та визнала невинуватим колишнього міністра інфраструктури України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.211 КК України, у зв’язку з відсутністю в його діях складу злочину", – заявили в суді.

У свою чергу Спеціалізована антикорупційна прокуратура відреагувала на рішення суду.

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"Прокурор САП не погоджується з виправдувальним вироком та оскаржить його у суді апеляційної інстанції", – йдеться в повідомленні.

У чому звинувачували Омеляна