Пронесло? Суд поставив крапку в справі Омеляна на 30 млн гривень

Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, який звинувачувався в заподіянні багатомільйонних збитків державі.
Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
Рішення суду може бути ще оскаржене стороною обвинувачення протягом 30 днів.
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"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила виправдувальний вирок та визнала невинуватим колишнього міністра інфраструктури України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.211 КК України, у зв’язку з відсутністю в його діях складу злочину", – заявили в суді.
У свою чергу Спеціалізована антикорупційна прокуратура відреагувала на рішення суду.
"Прокурор САП не погоджується з виправдувальним вироком та оскаржить його у суді апеляційної інстанції", – йдеться в повідомленні.
У чому звинувачували Омеляна
- Слідство стверджувало, що у 2017 році Омелян видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один з цих зборів – адміністративний – є прибутковою частиною державного бюджету. Тому змінити його розмір могла тільки Верховна Рада, а не міністр. До того ж Міністерство фінансів виступало проти зменшення всіх портових зборів, підкреслюючи, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів до державного бюджету. Про це Мінфін неодноразово інформував міністра інфраструктури.
- У підсумку рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн гривень: з очікуваних 203,5 млн гривень отримано 173,1 млн гривень. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.
- Омеляну повідомили про підозру за ч.2 ст.211 Кримінального кодексу (Видання службовою особою нормативно-правового акта, який зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах").