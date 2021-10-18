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Пронесло? Суд поставил точку в деле Омеляна на 30 млн гривен

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
18 октября, 12:57
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Специализированная антикоррупционная прокуратура отреагировала на решение суда относительно бывшего чиновника
Суд признал Омеляна невиновным. Коллаж "Сегодня"
Суд признал Омеляна невиновным. Коллаж "Сегодня"

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который обвинялся в нанесении многомиллионного ущерба государству.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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Решение суда может быть еще обжаловано стороной обвинения в течение 30 дней.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла оправдательный приговор и признала невиновным бывшего министра инфраструктуры Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.211 УК Украины, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", – заявили в суде.

В свою очередь Специализированная антикоррупционная прокуратура отреагировала на решение суда.

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"Прокурор САП не согласен с оправдательным приговором и обжалует его в суде апелляционной инстанции", – говорится в сообщении.

В чем обвиняли Омеляна

  • Следствие утверждало, что в 2017 году Омелян издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. К тому же Министерство финансов выступало против уменьшения всех портовых сборов, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры.
  • В итоге решение экс-министра об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: с ожидаемых 203,5 млн получено 173,1 млн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.
  • Омеляну сообщили о подозрении по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса (Издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах").

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