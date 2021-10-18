Пронесло? Суд поставил точку в деле Омеляна на 30 млн гривен

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который обвинялся в нанесении многомиллионного ущерба государству.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Решение суда может быть еще обжаловано стороной обвинения в течение 30 дней.
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"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла оправдательный приговор и признала невиновным бывшего министра инфраструктуры Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.211 УК Украины, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", – заявили в суде.
В свою очередь Специализированная антикоррупционная прокуратура отреагировала на решение суда.
"Прокурор САП не согласен с оправдательным приговором и обжалует его в суде апелляционной инстанции", – говорится в сообщении.
В чем обвиняли Омеляна
- Следствие утверждало, что в 2017 году Омелян издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. К тому же Министерство финансов выступало против уменьшения всех портовых сборов, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры.
- В итоге решение экс-министра об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: с ожидаемых 203,5 млн получено 173,1 млн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.
- Омеляну сообщили о подозрении по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса (Издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах").