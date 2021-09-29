"Боже збав!", – вигукнув Путін, коли йому вперше запропонували стати прем'єром – спогади друга

Російський бізнесмен-втікач Пугачов розповів, як скромно Путін відмовлявся від прем'єрства і взагалі хотів емігрувати

Бізнесмен Сергій Пугачов розповів, як Путін йшов до президентства / Колаж "Сьогодні"

Під час перебування на посаді директора Федеральної служби безпеки РФ (1998-1999 роки) Володимир Путін серйозно думав про еміграцію до Європи.

Про це Дмитру Гордону розповів під час інтерв'ю російський бізнесмен, колишній член Ради Федерації РФ і колись близький друг Володимира Володимировича Сергій Пугачов, який нині перебуває в розшуку на батьківщині і живе у Франції.

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Бізнесмен переказав один з розмов, який відбувся між ним і Путіним в 1999 році. У той час Путін обіймав посаду директора Федеральної служби безпеки РФ, з якої потім виявився наступником президента Бориса Єльцина.



"Він мені каже: "Закінчуйте ці інтриги. Мені вже набридло. Я ні туди, ні сюди". Я навіть, пам'ятаю, надихнувся: він директор ФСБ, підполковник: "Давай ми тобі дамо генерал-полковника!" А він каже: "Та ти що! Боже збав. Ні в якому разі". Я думаю: "От все-таки людина скромна..." А він мені каже: "Я потім за кордон виїхати не зможу". Він в Іспанію хотів виїхати", – розповів Пугачов.

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За його інформацією, у Путіна в Іспанії був будинок, який, швидше за все, з'явився, коли Путін в 1990-1996 роках працював в мерії Санкт-Петербурга в команді убитого пізніше Анатолія Собчака.Приблизно в цей же час, за словами Пугачова, який в той час входив до найближчого оточення президента РФ Бориса Єльцина, він провів з Путіним бесіду і запропонував йому зайняти посаду прем'єр-міністра. Спочатку Путін навіть відмовився.

Подальша історія

Після наради за участю президента Єльцина Путін глава ФСБ Володимир Путін прийняв пропозицію очолити уряд РФ,

У грудні 1999 року в зв'язку з достроковим виходом Єльцина у відставку Путін став в.о. президента країни,

У березні 2000 року на президентських виборах у РФ Путін був обраний главою держави, отримавши понад 50% голосів.

"Я сказав: "Володя, Степашин (тоді займав пост голови уряду Росії) – все... Давай, вперед! А там подивимося. Може, ще що-небудь буде". Він відповів: "Боже збав!", – згадав Пугачов.