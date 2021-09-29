Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Бавария - Динамо: онлайн 💪 Усик - чемпион! ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов
СЕГОДНЯ Власть Кулуары

"Боже упаси!", – воскликнул Путин, когда ему первый раз предложили стать премьером – воспоминания друга

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
29 сентября, 06:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Беглый российский бизнесмен Пугачев рассказал, как скромно Путин отказывался от премьерства и вообще хотел эмигрировать
Бизнесмен Сергей Пугачев рассказал, как Путин шел к президентству / Коллаж "Сегодня"
Бизнесмен Сергей Пугачев рассказал, как Путин шел к президентству / Коллаж "Сегодня"

В бытность директора Федеральной службы безопасности РФ (1998-1999 года) Владимир Путин серьезно думал об эмиграции в Европу, но не имел президентских амбиций.

Об этом Дмитрию Гордону рассказал во время интервью российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ и некогда близкий друг Владимира Владимировича Сергей Пугачев, который сейчас находится в розыске на родине и живет во Франции.

Реклама

Читайте также:


Бизнесмен пересказал один из разговоров, который состоялся между ним и Путиным в 1999 году. В то время Путин занимал должность директора Федеральной службы безопасности РФ, с которой затем оказался преемником президента Бориса Ельцина.

"Он мне говорит: "Заканчивайте эти интриги. Мне уже надоело. Я ни туда, ни сюда". Я даже, помню, воодушевился: он директор ФСБ, подполковник: "Давай мы тебе присвоим генерал-полковника!" А он говорит: "Да ты что! Боже упаси. Ни в коем случае". Я думаю: "Вот все-таки человек скромный…" А он мне говорит: "Я потом за границу выехать не смогу". Он в Испанию хотел уехать", – рассказал Пугачев.

Читайте также:


По его информации, у Путина в Испании был дом, который, скорее всего, появился, когда Путин в 1990–1996 годах работал в мэрии Санкт-Петербурга в команде убитого позже Анатолия Собчака.

Примерно в это же время, по словам Пугачева, который в то время входил в ближайшее окружение президента РФ Бориса Ельцина, он провел с Путиным беседу и предложил ему занять должность премьер-министра. Вначале Путин даже отказался.

Реклама

Читайте также:


"Я сказал: "Володя, Степашин (тогда занимал пост председателя правительства России) – все… Давай, вперед! А там посмотрим. Может, еще что-нибудь будет". Он ответил: "Боже упаси!", – вспомнил Пугачев.

Дальнейшая история

  • После совещания с участием президента Ельцина Путин глава ФСБ Владимир Путин принял предложение возглавить правительство РФ
  • В декабре 1999 года в связи с досрочным уходом Ельцина в отставку Путин стал и.о. президента страны.
  • В марте 2000 года на президентских выборах в РФ Путин был избран главой государства, получив более 50% голосов.
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.57

Евро (€)

31.03

Российский рубль (₽)

0.37

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,92
17,76
30,98
30,69
29,22
17,98
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,28
17,56
Короновирус за неделю

49 063

заболело за неделю в Украине

+33%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять