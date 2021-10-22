Железняка зняли з посади в "Голосі", але він відмовився йти

Ярослав Железняк вважає, що його однопартійці щось наплутали / Колаж "Сьогодні"
Дві інформації, які суперечать один одному, з'явилися в п'ятницю, 22 жовтня стосовно посади голови парламентської фракції "Голос". За однією – Ярослав Железняк звільнений від цієї місії, але сам він вважає по-іншому.
Звільнено
Спочатку народний депутат від партії "Голос" Ольга Стефанішина заявила, що Железняка звільнили з посади голови фракції.
"Роботу фракції "Голос" розблоковано! Сьогодні Ярослав Железняк був звільнений з посади голови фракції. Таке рішення було прийнято більшістю фракції ще в липні місяці. Сьогодні його з трибуни зачитав голова Верховної Ради, що автоматично означає: ця людина не очолює нашу фракцію" , – написала на своїй сторінці в Фейсбуці Стефанішина.
При цьому народний депутат нагадала, що Железняк виявився єдиним керівником фракції, який майже рік займав, в порушення закону, дві посади – голови фракції і заступника голови комітету.
Не звільнений
Сам Ярослав Железняк іншої думки. Він продовжує себе вважати главою парламентської фракції "Голос", про що написав в своєму телеграм-каналі.
"Що знову сталося у фракції? Та нічого. Все залишається як є, я глава фракції "Голос", Рома Костенко заступник. Справедливість біснується окремо) Що була за заява в кінці засідання? Звичайне оголошення непотрібної інформації", – написав Железняк.
Ситуація
- Представник партії "Голос" Ярослав Железняк постійно повідомляє про фальсифікації чогось. Наприклад, в жовтні він говорив, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони незаконно змінив проголосований текст законопроекту про олігархів.
- І у фракції у нього постійні конфлікти. 23 вересня Ярослав з трибуни парламенту запропонував "Слузі народу" 11 своїх депутатів.
- Ще в червні шоумен Сергій Притула заявив про вихід із "Голосу" через невдоволення діями керівництва політичної сили. Зараз він реєструє свою політичну партію.
- Пізніше депутати збунтувалися проти керівництва партії. Железняка звинуватили в порушенні закону, а Кіру Рудик навіть хотіли виключити за прогули.
- У липні конфлікт продовжився, депутати почали писати заяви про вихід з партії. Рудик відреагувала на заяву Стефанішиной на туалетному папері.