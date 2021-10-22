Железняка сняли с должности в "Голосе", но он отказался уходить

Ярослав Железняк считает, что его однопартийцы что-то напутали / Коллаж "Сегодня"

Две противоречащие друг другу информации появились в пятницу, 22 октября по поводу должности председателя парламентской фракции "Голос". По одной – Ярослав Железняк освобожден от этой миссии, но сам он считает по-другому.

Уволен

Сначала народный депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина заявила, что Железняка уволили с должности председателя фракции.

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"Работу фракции "Голос" разблокировано! Сегодня Ярослав Железняк был уволен с должности председателя фракции. Такое решение было принято большинством фракции еще в июле месяце. Сегодня его с трибуны зачитал председатель Верховной Рады, что автоматически означает: этот человек не возглавляет нашу фракцию", – написала на своей странице в Фейсбуке Стефанишина.

При этом народный депутат напомнила, что Железняк оказался единственным руководителем фракции, который почти год занимал, в нарушение закона две должности – председателя фракции и заместителя председателя комитета.

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Не уволен

Сам Ярослав Железняк другого мнения. Он продолжает себя считать главой парламентской фракции "Голос", о чем написал в своем телеграм-канале.

"Что снова произошло во фракции? Да ничего. Все остается как есть, я глава фракции "Голос", Рома Костенко заместитель. Справедливость беснуется отдельно) Что была за заява в конце заседания? Обычное объявление бесполезной информации", – написал Железняк.

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Ситуация