Зеленському доповіли про замах на Шефіра

Замах на Сергія Шефіра

Новина про обстріл авто першого помічника застала президента України Володимира Зеленського під час робочого візиту в США, де глава держави виступить на дебатах Генасамблеї ООН.

"Не дивлячись на ніч, Володимиру Зеленському оперативно доповіли про інцидент і продовжують надавати всю необхідну інформацію. Публічна реакція президента на подію також скоро буде", – повідомив прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров на своїй сторінці в Facebook.

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Никифоров впевнений, що винним і причетним не вдасться уникнути покарання.

Замах на Сергія Шефіра

22 вересня близько 10 ранку було скоєно напад на авто першого помічника президента України Сергія Шефіра. Авто Шефіра обстріляли поблизу села Лісники, що недалеко від Києва.

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В результаті нападу постраждав водій, сам Сергій Шефір в шоковому стані, але не постраждав. Правоохоронці проводять спецоперацію по затриманню злочинців.

По авто випустили, попередньо, автоматну чергу. У корпус потрапило не менше 19 куль. Потерпілий водій був терміново госпіталізований.

В Офісі президента напад назвали "спробою демонстративного вбивства ключового члена команди".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав дві ймовірні версії того, що сталося. На його думку, через скло могли не бачити – можливо, його переплутали з водієм, можливо, просто не влучили.