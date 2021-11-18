Зеленський запровадив санкції проти 28 співробітників спецслужб РФ

Санкції запроваджено проти 23 росіян та п'яти українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки та оборони (РНБО) проти 28 співробітників спецслужб РФ (23 громадян Росії та 5 громадян України).

Відповідний указ №584/2021 опубліковано на сайті глави держави.

Реклама

Санкції передбачають:

блокування активів,

обмеження торгових операцій,

припинення транзиту ресурсів,

запобігання виведенню капіталів за межі України,

зупинення виконання економічних зобов'язань,

заборона на участь у приватизації та оренді державного майна.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данилова. Указ набув чинності у день опублікування.

Як розвивалися події

Санкції проти цих людей РНБО запропонувала запровадити ще 20 серпня. Тоді секретар Ради Олексій Данилов заявляв, що вони є співробітниками розвідувальних та спеціальних служб РФ, які насаджують російські наративи та сприяють окупаційній владі на тимчасово непідконтрольних українському уряду територіях.

Реклама

Крім того, Міністерство закордонних справ має звернутися до США та Євросоюзу із проханням накласти аналогічні обмеження на цих людей.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський вдарив по Росії новими санкціями.

Також нагадаємо, ЄС покарав режим Лукашенка новими санкціями.