Зеленский ввел санкции против 28 сотрудников спецслужб РФ

Санкции введены против 23 россиян и пяти украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против 28 сотрудников спецслужб РФ (23 граждан России и 5 граждан Украины).

Соответствующий указ №584/2021 опубликован на сайте главы государства.

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Санкции предусматривают:

блокировку активов,

ограничение торговых операций,

прекращение транзита ресурсов,

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины,

остановку выполнения экономических обязательств,

запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.

Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступил в силу в день опубликования.

Как развивались события

Санкции против этих людей СНБО предложил ввести еще 20 августа. Тогда секретарь Совета Алексей Данилов заявлял, что они являются сотрудниками разведывательных и специальных служб РФ, которые насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях.

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Кроме того, Министерство иностранных дел должно обратиться к США и Евросоюзу с просьбой наложить аналогичные ограничения на этих людей.

Ранее мы сообщали, что Зеленский ударил по России новыми санкциями.

Также напомним, ЕС наказал режим Лукашенко новыми санкциями.