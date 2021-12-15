Зеленський у Брюсселі провів перші переговори – з ким зустрівся та про що говорив

Зеленський та Шарль Мішель обговорили важливі питання. Колаж "Сьогодні"
Президент Володимир Зеленський у Брюсселі зустрівся із головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Про це він повідомив у Twitter.
За його словами, він із Мішелем скоординував позиції перед шостим самітом Східного партнерства.
"Наша мета – повноправне членство України у Європейському Союзі. Поінформував про ситуацію на східних кордонах. Чекаємо на чіткі сигнали за результатами засідання Ради ЄС 16 грудня про неприпустимість ескалації", – написав Зеленський.
Також на Банковій розповіли, що президент України наголосив на важливості визначення стратегічних цілей Східного партнерства, зокрема, щодо відносин між ЄС та державами "Асоційованого тріо".
При цьому він акцентував увагу Мішеля на тому, що стратегічною метою України у відносинах з Євросоюзом є набуття повноправного членства. У зв'язку з цим наша держава очікує на визнання своєї європейської перспективи з боку ЄС.
Також Мішель та Зеленський підтримали продовження спільних зусиль для недопущення ескалації конфлікту на тлі загрози російського вторгнення.
Візит Зеленського до ЄС
- Сьогодні ще планується зустріч Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Переговори мають відбутися перед самітом Східного партнерства. Читайте у нашій статті, чи привезе Зеленський рішення щодо Донбасу після цих переговорів.
- А 16 грудня президент вирушить до штабу НАТО для зустрічі з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.
- Також нагадаємо, що в Україну приїде Еммануель Макрон. Візит готується майже рік, але щось постійно заважає.