Зеленский в Брюсселе провел первые переговоры – с кем встретился и о чем говорил

Зеленский и Шарль Мишель обсудили важные вопросы. Коллаж "Сегодня"
Президент Владимир Зеленский в Брюсселе встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом он сообщил в Twitter.
По его словам, он с Мишелем скоординировал позиции перед шестым саммитом Восточного партнерства.
"Наша цель – полноправное членство Украины в Европейском Союзе. Проинформировал о ситуации на восточных границах. Ожидаем четких сигналов по результатам заседания Совета ЕС 16 декабря о недопустимости эскалации", – написал Зеленский.
Также на Банковой рассказали, что президент Украины отметил важность определения стратегических целей Восточного партнерства, в частности, относительно отношений между ЕС и государствами "Ассоциированного трио".
При этом он акцентировал внимание Мишеля на том, что стратегической целью Украины в отношениях с Евросоюзом является обретение полноправного членства. В этой связи наше государство ожидает признания своей европейской перспективы со стороны ЕС.
Также Мишель и Зеленский поддержали продолжение совместных усилий для недопущения эскалации конфликта на фоне угрозы российского вторжения.
Визит Зеленского в ЕС
- Сегодня еще планируется встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Переговоры должны состояться перед саммитом Восточного партнерства. Читайте в нашей статье, привезет ли Зеленский решения по Донбассу после этих переговоров.
- А 16 декабря президент отправится в штаб НАТО для встречи с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.
- Также напомним, что в Украину приедет Эммануэль Макрон. Визит готовится уже почти год, но что-то постоянно мешает.