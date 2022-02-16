Зеленський уже згоден! Ердоган готує Путіну пропозицію

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, щоб дізнатися його позицію щодо проведення тристоронньої зустрічі за участю президентів Туреччини, РФ та України.

Про це він сказав журналістам, повідомляє aa.com.

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Зеленський не проти

"Якщо Путін підтримає пропозицію, то зустріч може відбутися у Стамбулі чи Анкарі", – сказав Ердоган.

За його словами, президент України Володимир Зеленський підтримує ідею проведення тристоронньої зустрічі.

Фото: Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS

Ердоган також зазначив, що криза у відносинах України та Росії має бути вирішена "мирними та дипломатичними шляхами", а Туреччина готова зробити "посильний внесок у цьому напрямку".

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"Ми тісно співпрацюємо та підтримуємо діалог як із Володимиром Зеленським, так і з Володимиром Путіним. Вважаю ці контакти важливою можливістю для зниження напруженості. Війна не принесе користі регіону", – сказав він.

Пропозиція Ердогана

20 січня 2021 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував організувати у себе в країні зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна віч-на-віч. Він вважає, що така зустріч – це головна надія на те, щоб усунути "атмосферу війни".

27 січня Ердоган заявив, що Туреччина виконає свої зобов'язання у рамках НАТО у разі вторгнення Росії до України. Водночас турецький лідер не уточнив, на які кроки готова країна та про які зобов'язання як члена Альянсу йдеться.

Нагадаємо, Ердоган під час візиту до Києва запропонував новий формат переговорів України та Росії. За його словами, Туреччина готова стати переговорним майданчиком для сторін, що конфліктують.

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