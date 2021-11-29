Зеленський звільнив начальника департаменту контррозвідки СБУ

Увечері Зеленський розпочав звільнення в СБУ / Колаж "Сьогодні"
На тлі заява нібито про держпереворот, що готується в країні, увечері 29 листопада президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Службі безпеки України. Глава держави звільнив начальника департаменту контррозвідки СБУ.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.
Що відомо
В указі сказано, що з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України звільнено Руснака Олександра Васильовича.
Генерал-майор очолив відомство 11 вересня 2019 року.
21 серпня 2014 року за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни Руснака було нагороджено орденом Данила Галицького.
На фоні "вагнергейту"
- Причини звільнення Руснака із департаменту СБУ в указі не розголошуються. Варто зазначити, що указ з'явився в розпал скандалу з привезенням до України групи російських бойовиків з ПВК "Вагнера".
- 7 листопада Bellingcat опублікувало результати розслідування про спецоперацію із затримання російських найманців: планувалося доставити в Україну десятки найбільш значущих бойовиків ПВК "Вагнер", які чинили військові злочини на Донбасі. План силовиків мав назву "Авеню". Про активну фазу операції знав президент Володимир Зеленський.
- 13 жовтня з військової служби було звільнено начальника Головного управління розвідки Міноборони (2016-2020 роки) Василя Бурбу, який безпосередньо розробляв операцію з доставки в Україну "вагнерівців". На кінцевому етапі спецоперації брали участь структури СБУ.
- 19 листопада на програмі "Свобода слова Савіка Шустера" колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба заявив, що перенести спецоперацію наказав нібито Зеленський. Він уточнив, що про це повідомив не особисто президент, а передав голова Офісу президента Андрій Єрмак.
- 26 листопада під час пресмарафону Зеленський озвучив іншу версію. Президент заявив, що Україну втягнули у спецоперацію із "вагнерівцями". Він її не схвалив, бо вона була погано опрацьована і існувала загроза для турецьких громадян на літаку із бойовиками, що могло призвести до великого скандалу з Туреччиною.