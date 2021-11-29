Зеленський звільнив начальника департаменту контррозвідки СБУ

Увечері Зеленський розпочав звільнення в СБУ / Колаж "Сьогодні"

На тлі заява нібито про держпереворот, що готується в країні, увечері 29 листопада президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Службі безпеки України. Глава держави звільнив начальника департаменту контррозвідки СБУ.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.

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Що відомо

В указі сказано, що з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України звільнено Руснака Олександра Васильовича.

Генерал-майор очолив відомство 11 вересня 2019 року.

21 серпня 2014 року за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни Руснака було нагороджено орденом Данила Галицького.

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