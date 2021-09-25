Зеленський посилив охорону після замаху на Шефіра

Зеленський збільшив кортеж, фото ілюстративні / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський посилив свій кортеж. Це помітили після стрілянини по авто помічника глави держави – Сергія Шефіра.

Про це повідомляє "Українська правда".

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Тепер кортеж президента складається з більшої кількості авто. На машини встановили сигнальні маяки, і тепер вони рухаються на великій швидкості.

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Новий кортеж Зеленського вже бачили на Обухівській трасі. Він рухався в бік державних дач увечері – близько 21:00. Ці авто їхали з сиренами і мигалками.

Поліція на особливому режимі роботи

Водночас за наказом глави Нацполіції Ігоря Клименка, з 25 вересня по 8 жовтня особовий склад кримінальної поліції і слідчих підрозділів переводять на посилений режим роботи. Це профілактика, щоб ситуація стабілізувалася.

Тобто, тепер поліцейські будуть працювати понаднормово, але не більше ніж 12 годин на добу і 6 днів на тиждень.

Що відомо про замах

Напад стався близько 10:00 ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.

Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".

Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".