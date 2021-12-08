Зеленський вказав на важливий момент у переговорах Байдена та Путіна

Президент оцінив переговори Байдена та Путіна щодо України. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський, коментуючи переговори глав США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна, назвав головним досягненням – американську підтримку нашої країни та особисте залучення американського лідера до врегулювання конфлікту. Про це він сказав на пресклонференцію.

Він зазначив, що більш конкретно зможе оцінити переговори лише після завтрашньої розмови з Байденом.

"Загалом я вважаю позитивним, що президент США розмовляв із президентом РФ. Деталі цієї розмови я хотів би прокоментувати завтра після моєї розмови із президентом США. Я вважаю, що перемога України у тому, що США завжди підтримували Україну. Найголовніше, що ми зараз бачимо, що є особиста реальна реакція та особиста роль президента Байдена у врегулюванні цього конфлікту", – сказав він.

Переговори Путіна та Байдена