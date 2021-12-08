Зеленский указал на важный момент в переговорах Байдена и Путина

Президент оценил переговоры Байдена и Путина по Украине. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский, комментируя переговоры глав США и России Джо Байдена и Владимира Путина, назвал главным достижением – американскую поддержку нашей страны и личное вовлечение американского лидера в урегулирование конфликта. Об этом он сказал на пресс-конференции.

Он отметил, что более конкретно сможет оценить переговоры только после завтрашнего разговора с Байденом.

"В целом я считаю позитивным, что президент США разговаривал с президентом РФ. Детали этого разговора я хотел бы прокомментировать завтра после моего разговора с президентом США. Я считаю, что победа Украины в том, что США всегда поддерживали Украину. Самое главное, что мы сейчас видим, что есть личная реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании этого конфликта", – сказал он.

Переговоры Путина и Байдена