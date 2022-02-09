Зеленський збере РНБО у Харкові: названо дату

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський ініціював проведення виїзного засідання Ради національної безпеки та оборони у Харкові. Засідання відбудеться 11 лютого.

"Згідно з рішенням президента України В. Зеленського, 11 лютого 2022 року о 15.30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки та оборони України (м. Харків, вул. Сумська, 64, Харківська обласна державна адміністрація). Орієнтовно о 17.30 брифінг секретаря РНБО України О. Данілова", – повідомляє пресслужба РНБО.

/ Фото: Офіційний сайт президента України

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Харкову загрожує вторгнення РФ?

Президент України Володимир Зеленський 21 січня заявляв, що якщо РФ наважиться на повномасштабну агресію, то почне з українських регіонів, де історично проживають люди, які мають родинні зв'язки з Росією. Він додав, що Харків, який під контролем уряду України, може бути окупований.

Мер Харкова Ігор Терехов запевнив, що у разі російської агресії на захист міста стануть не лише місцеві жителі, але й усі українці. За його словами, місто готове дати тверду відсіч потенційному загарбникові, є всі сили та засоби для того, щоб відстояти Харків.

Пізніше у Зеленського пояснили слова про окупацію Харкова Росією. Прессекретар глави держави заявив, що слова президента висмикнули з контексту.

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Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ймовірності окупації Харкова Росією на сьогоднішній день немає.

Що обговорювали на минулому РНБО

Президент Володимир Зеленський 24 січня скликав термінове засідання РНБО, присвячене російській агресії та іншим загрозам нацбезпеки. Інформація про засідання просочилася у ЗМІ за лічені години до його початку.

/ Фото: Офіційний сайт президента України

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Зеленський за підсумками засідання РНБО повідомив, що перше питання засідання було пов'язано із ситуацією на сході України.

"Готові до всього, віримо у краще і робимо все, що потрібно, разом із нашими партнерами, нашими дипломатами та нашими військовими. Вони нас захищають, а нам треба захищати їх – бути спокійними та не кричати "Все пропало", – сказав він.

Також 24 січня обговорювалася ситуація з опалювальним сезоном та запасами газу на зиму у підземних сховищах. Президент також запевнив, що підстав для занепокоєння немає.