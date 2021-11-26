Зеленський сказав, що незабаром Україна поговорить з Росією

Президент України Володимир Зеленський у у п'ятницю, 26 листопада, розповів про те, що незабаром голова Офісу президента України Андрій Єрмак контактуватиме з адміністрацією Росії. Про це йшлося на пресконференції глави держави.

Єрмак проведе телефонні переговори із Росією.

"Я, до речі, щодня розмовляю з різними лідерами. Учора був Шарль Мішель, Ангела Меркель, і вони хочуть, щоб ми почали разом з ними спілкуватися з РФ, обов'язково буде дзвінок. Вони хочуть контакту нашої адміністрації та адміністрації Росії. Я думаю, що найближчим часом Єрмак з ними контактуватиме. Ми абсолютно не проти", – сказав президент.