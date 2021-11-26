Зеленський сказав, що незабаром Україна поговорить з Росією

Зеленський розповів, чи буде спілкування з Путіним / Фото: Колаж: Сьогодні
Президент України Володимир Зеленський у у п'ятницю, 26 листопада, розповів про те, що незабаром голова Офісу президента України Андрій Єрмак контактуватиме з адміністрацією Росії. Про це йшлося на пресконференції глави держави.
Єрмак проведе телефонні переговори із Росією.
"Я, до речі, щодня розмовляю з різними лідерами. Учора був Шарль Мішель, Ангела Меркель, і вони хочуть, щоб ми почали разом з ними спілкуватися з РФ, обов'язково буде дзвінок. Вони хочуть контакту нашої адміністрації та адміністрації Росії. Я думаю, що найближчим часом Єрмак з ними контактуватиме. Ми абсолютно не проти", – сказав президент.
Що ще казав Зеленський
- Зеленський заявив, що інформацію про спецоперацію щодо "вагнерівців" злив колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба.
- Також Зеленський відповів, чи піде на другий термін президентства.
- Крім того, він розповів, що йому вдалося зробити на своїй посаді.
Як так сталося
Ідея провести пресмарафон із журналістами "народилася" випадково – це не ініціатива президента Володимира Зеленського. Рішення прийшло випадково.
Що обіцяв Зеленський
- Узаконити народовладдя – щоб кожен українець міг брати участь у політичному житті країни, головним чином через референдум.
- Узаконити імпічмент та зняти недоторканність із президента, нардепів, суддів, а також запровадити можливість відкликання парламентаріїв.
- Завершити війну на Донбасі – ще один пункт обіцянок Зеленського, чия програма також декларувала повернення полонених українців та тимчасово окупованих територій.
- Посадити корупціонерів, захищати українську мову, запровадити медичне страхування, дбати про зростання економіки та зробити "дзеркальні дороги".
- Ще серед обіцянок нового гаранта – "працювати по совісті" та обіймати посаду президента не довше одного терміну.