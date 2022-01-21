"Навіщо санкції після втрати територій?" Зеленський емоційно звернувся до Заходу

Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський виступив за негайне запровадження санкцій проти Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті The Washington Post .

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"Варто вам запровадити навіть значні санкції, вони подивляться на вас і скажуть: "Послухайте, ми можемо впоратися з цим""... Я підтримую запровадження санкцій зараз" , – сказав український лідер.

Крім того, глава держави заявив, що не розуміє, навіщо чекати на ймовірну ескалацію для введення санкцій і чому світ не повинен об'єднуватися щодо цього питання.

"Я запитав одного лідера: "Чому ви підтримуєте санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну? Навіщо вам санкції після того, як ми втратимо всю територію України? , – сказав Зеленський.

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Санкції проти Росії