"Зачем санкции после потери территорий?" Зеленский эмоционально обратился к Западу

Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за немедленное введение санкций против России.

Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

Реклама

"Стоит вам ввести даже значительные санкции, они посмотрят на вас и скажут: "Послушайте, мы можем справиться с этим... Я поддерживаю введение санкций сейчас", – сказал украинский лидер.

Кроме того, глава государства заявил, что не понимает, зачем ждать вероятную эскалацию для введения санкций и почему мир не должен объединяться в отношении этого вопроса.

"Я спросил одного лидера: "Почему вы поддерживаете санкции против России в случае вторжения в Украину? Зачем вам санкции после того, как мы потеряем всю территорию Украины?", – сказал Зеленский.

Реклама

Санкции против России