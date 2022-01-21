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"Зачем санкции после потери территорий?" Зеленский эмоционально обратился к Западу

Мария Дмитренко
21 января, 11:00
Президент Украины считает, что Россия сможет пережить санкции против нее

Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за немедленное введение санкций против России.

Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

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"Стоит вам ввести даже значительные санкции, они посмотрят на вас и скажут: "Послушайте, мы можем справиться с этим... Я поддерживаю введение санкций сейчас", – сказал украинский лидер.

Кроме того, глава государства заявил, что не понимает, зачем ждать вероятную эскалацию для введения санкций и почему мир не должен объединяться в отношении этого вопроса.

"Я спросил одного лидера: "Почему вы поддерживаете санкции против России в случае вторжения в Украину? Зачем вам санкции после того, как мы потеряем всю территорию Украины?", – сказал Зеленский.

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Санкции против России

  • В связи с угрозой вторжения России в Украину, в США заговорили о самых мощных санкциях. Белый дом рассматривает вариант эмбарго на оборонные технологии американского производства.
  • Также санкции могут включать значительные ограничения на продукцию, экспортируемую из США в Россию, а также иностранную продукцию, подпадающую под юрисдикцию США.
  • Инициатива американских сенаторов обеспокоила Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что введение санкций может разорвать отношения Москвы и Вашингтона. Ему также не нравится, что Запад связывает запуск "Северного потока – 2" с вопросами безопасности в Европе, и называет это абсурдом.
  • Кроме того, замглавы МИД РФ Павел Рябков по итогам переговоров с представителями НАТО заявил, что военные специалисты предлагают Владимиру Путину варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины, но пока дали шанс дипломатии.