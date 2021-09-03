Зеленський закликав інвесторів в Україну – доходи IT-галузі можуть вирости до 16,5 млрд доларів

Зеленський закликав інвесторів та венчурні фонди активно співпрацювати з Україною. Колаж: "Сьогодні" / Фото: Офіційний сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту в США зустрівся з провідними інвесторами, представниками венчурних фондів і акселераторів Кремнієвої долини (Каліфорнія) і закликав їх активно співпрацювати з Україною.

Про це повідомляє сайт глави держави.

"Наша зустріч тут, у Кремнієвій долині, – чудова нагода обговорити перспективи розвитку ІТ-сфери та інновацій в Україні. Наша країна швидко трансформується та впроваджує інновації. За останній рік нам вдалося здійснити справжній прорив у цифровій сфері", – сказав Зеленський

Президент зазначив, що за останні два роки Україна зробила величезний стрибок до створення цифрової держави, а український IT-сектор має значний потенціал, особливо з погляду людських ресурсів.

"Для цього ми створюємо один з найкращих податкових та правових режимів для IT-компаній "Дія City", – сказав глава держави.

За словами Президента, завдяки його реалізації доходи IT-галузі в Україні за три-п'ять років можуть збільшитись з 6 млрд дол. до 16,5 млрд дол. на рік. Частка українського ІТ-сектору зросте до 10% ВВП. Очікується збільшення кількості робочих місць в ІТ-галузі до 450 тисяч до 2025 року.

Зеленський зазначив, що держава готова враховувати побажання інвесторів і йти назустріч, Україна є дуже гнучкою з точки зору зміни законодавства і сприятиме інвестиціям.

"Україна відкрита для інвестицій в IT-сектор у співпраці з американським бізнесом. Ми прагнемо, щоб ваш бізнес зацікавився не тільки можливостями щодо відкриття представництв в Україні, а й інвестуванням в українські інноваційні продукти", – зазначив Зеленський.

Зустріч з представниками компанії Stellar Development Foundation

На зустрічі з представниками компанії Stellar Development Foundation, Зеленський висловив надію, що в найближчому майбутньому ця організація побачить можливості для розширення діяльності в нашій країні, збільшення команди та, можливо, відкриття R&D-центру.

Зеленський на зустрічі з представниками компанії Stellar Development Foundation / Фото: Офіційний сайт президента України

"Україна зараз є найкращим магнітом з блокчейн- та криптофахівцями у Європі. А одним із векторів розвитку цифрової економіки України є запуск та розвиток легального інноваційного ринку віртуальних активів", – зазначив Президент.

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