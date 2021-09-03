Зеленский призвал инвесторов в Украину – доходы IT-отрасли могут вырасти до 16,5 млрд долларов

Зеленский призвал инвесторов и венчурные фонды сотрудничать с Украиной. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с ведущими инвесторами, представителями венчурных фондов и акселераторов Кремниевой долины (Калифорния) и призвал их активно сотрудничать с Украиной.

Об этом сообщает сайт главы государства.

"Наша встреча здесь, в Кремниевой долине, – прекрасная возможность обсудить перспективы развития ИТ-сферы и инноваций в Украине. Наша страна быстро трансформируется и внедряет инновации. За последний год нам удалось осуществить настоящий прорыв в цифровой сфере", – сказал Зеленский

Президент отметил, что за последние два года Украина сделала огромный скачок к созданию цифрового государства, а украинский IT-сектор имеет значительный потенциал, особенно с точки зрения человеческих ресурсов.

"Для этого мы создаем один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний "Дия City", – сказал глава государства.

По словам президента, благодаря этим режимам доходы IT-отрасли в Украине за три-пять лет могут увеличиться с 6 млрд долларов до 16,5 млрд долларов, а доля украинского IT-сектора возрастет до 10% ВВП. Также ожидается увеличение количества рабочих мест в IT-отрасли до 450 тыс до 2025 года.

Зеленский отметил, что государство готово учитывать пожелания инвесторов и идти навстречу, Украина является очень гибкой с точки зрения изменения законодательства и будет способствовать инвестициям.

"Украина открыта для инвестиций в IT-сектор в сотрудничестве с американским бизнесом. Мы хотим, чтобы ваш бизнес заинтересовался не только возможностями по открытию представительств в Украине, но и инвестированием в украинские инновационные продукты", – отметил Зеленский.

Встреча с представителями компании Stellar Development Foundation

На встрече с представителями компании Stellar Development Foundation, Зеленский выразил надежду, что в ближайшем будущем эта организация увидит возможности для расширения деятельности в нашей стране, увеличение команды и, возможно, открытие R&D-центра.

Зеленский на встрече с представителями компании Stellar Development Foundation / Фото: Официальный сайт президента Украины

"Украина сейчас лучший магнит для блокчейна и криптоспециалистам в Европе. А одним из векторов развития цифровой экономики Украины является запуск и развитие легального инновационного рынка виртуальных активов", – отметил Президент.

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