Зеленський запропонував Меркель внести в "нормандський формат" нове питання

Зеленський чекає Меркель напередодні "Кримської платформи" і Дня Незалежності / Фото: AFP

Президент Володимир Зеленський вважає, що на сьогоднішніх переговорах з Путіним канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорить наступну зустріч "Нормандської четвірки", а також розповів, що він пропонував їй внести в цей формат питання "Північного потоку – 2".

Про це він розповів в інтерв'ю HВ.

"Чесно кажучи, я не Ванга і сказати стовідсотково, про що вони будуть говорити, я не можу. Я думаю, що там є блоки питань двосторонніх відносин, але є питання, пов'язані з безпекою. Це, перш за все, я думаю, будуть обговорювати нашу наступну зустріч "Нормандської четвірки". Тим більше, що вона повинна була відбутися саме у Берліні, черга за Берліном", – сказав глава держави.

Також Зеленський впевнений, що Меркель і Путін обговорять "Північний потік – 2", який він сам пропонував винести на "Нормандську четвірку".

"Я говорив пані Меркель, що моя пропозиція була – обговорювати ці питання саме у "Нормандській четвірці", щоб в адженді "нормандської" зустрічі було і питання "Північного потоку – 2", тому що це, перш за все, питання безпеки", – підкреслив президент України.

За його словами, зараз у Меркель непроста позиція, тому що вона намагається допомагати Україні і одночасно зберегти хороші відносини з Кремлем.

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"Я думаю, що є багато речей, які впливають на м'якість діалогу між Німеччиною і Російською Федерацією. Я вважаю, що – якщо хочете, моя особиста думка, я її не приховую в принципі, – так не вийде, неможливо бути, як то кажуть, на двох стільцях. Тим більше, що, на жаль, відстань між цими стільцями щодня збільшується", – резюмував Зеленський.

Після Москви Меркель приїде до Києва

На наступний день після візиту Меркель в Україну, 23 серпня, стартує перший саміт "Кримської платформи". Поки невідомо, чи буде на ньому представляти Німеччину саме Меркель і чи прийме вона участь у святкуванні Дня Незалежності 24 серпня.

Одним з головних питань зустрічі може стати російський газопровід "Північний потік – 2", за який "так боролася" Німеччина. У Зеленського буде шанс вчергове спробувати переконати німців у недоцільності запуску цього газогону.

А самій Меркель на посаді канцлерки ФРН залишилося недовго – наприкінці вересня відбудуться парламентські вибори у Німеччині і буде обраний новий канцлер.

Читайте докладніше в нашому матеріалі, що обговорять Меркель і Путін, і чого чекати Україні.

Також ми писали про те, чого чекати від зустрічі Зеленського з канцлеркою Німеччини. На думку політологів, цього разу не варто чекати прориву у переговорах.

Казус у Кремлі – у Меркель задзвонив телефон прямо під час зустрічі з Путіним: