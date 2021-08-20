Зеленский предложил Меркель внести в "нормандский формат" новый вопрос

Зеленский ждет Меркель накануне "Крымской платформы" и Дня Независимости / Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский считает, что на сегодняшних переговорах с Путиным канцлер Германии Ангела Меркель обсудит следующую встречу "Нормандской четверки", а также рассказал, что он предлагал ей внести в этот формат вопрос "Северного потока – 2".

Об этом он рассказал в интервью HВ.

"Честно говоря, я не Ванга и сказать стопроцентно, о чем они будут говорить, я не могу. Я думаю, что там есть блоки вопросов двусторонних отношений, но есть вопросы, связанные с безопасностью. Это, прежде всего, я думаю, будут обсуждать нашу следующую встречу "Нормандской четверки". Тем более, что она должна была состояться именно в Берлине, очередь за Берлином", – сказал глава государства.

Также Зеленский уверен, что Меркель и Путин обсудят "Северный поток – 2", который он сам предлагал вынести на "Нормандскую четверку".

"Я говорил госпоже Меркель, что мое предложение было — обсуждать эти вопросы именно в "Нормандской четверке", чтобы в адженде "нормандской" встречи был и вопрос "Северного потока – 2", потому что это прежде всего вопрос безопасности", – подчеркнул президент Украины.

По его словам, сейчас у Меркель непростая позиция, потому что она пытается помогать Украине и одновременно сохранить хорошие отношения с Кремлем.

Реклама

"Я думаю, что есть много вещей, которые влияют на мягкость диалога между Германией и Российской Федерацией. Я считаю, что — если хотите, мое личное мнение, я его не скрываю в принципе, — так не получится, невозможно быть, как говорится, на двух стульях. Тем более, что, к сожалению, расстояние между этими стульями ежедневно увеличивается", – резюмировал Зеленский.

После Москвы Меркель приедет в Киев

На следующий день после визита Меркель в Украину, 23 августа, стартует первый саммит "Крымской платформы". Пока неизвестно, будет ли на нем представлять Германию именно Меркель и примет ли она участие в праздновании Дня Независимости 24 августа.

Одним из главных вопросов встречи может стать российский газопровод "Северный поток – 2", за который "так боролась" Германия. У Зеленского будет шанс очередной раз попытаться убедить немцев в нецелесообразности запуска этого газопровода.

А самой Меркель в должности канцлера ФРГ осталось недолго – в конце сентября пройдут парламентские выборы в Германии и будет избран новый канцлер.

Читайте подробнее в нашем материале, что обсудят Меркель и Путин, и чего ждать Украине.

Также мы писали о том, чего ждать от встречи Зеленского с канцлером Германии. По мнению политологов, на этот раз не стоит ждать прорыва в переговорах.

Казус в Кремле – у Меркель зазвонил телефон прямо во время встречи с Путиным: