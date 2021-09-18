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Зеленський поїде в США з делегацією: хто в неї увійде

Тетяна Очеретяна
18 вересня, 23:32
Усього в делегацію Зеленського увійдуть 10 людей – в Офісі президента опублікували список

Зеленський з делегацією полетить в США / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський разом з делегацією 20 вересня відправиться у США. Там українські представники візьмуть участь у Генасамблеї ООН. У делегацію увійшов міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, глава Меджлісу Рефат Чубаров та інші.

Про це повідомили в Офісі президента.

Про склад делегації стало відомо з розпорядження Зеленського.

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Хто поїде в США із Зеленським:

  • міністр закордонних справ, глава делегації Дмитро Кулеба;
  • постійний представник України при ООН Сергій Кислиця;
  • перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова;
  • голова Комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (за згодою);
  • заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга;
  • глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров (за згодою);
  • завідувач відділу багатостороннього співробітництва директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП Христина Гайовишина;
  • постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич;
  • заступник директора – начальник відділу Департаменту міжнародних організацій МЗС України Діна Мартіна;
  • заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко.

Три головні пріоритети України на новій сесії Генасамблеї

  • Протидія російської агресії і відновлення територіальної цілісності України, деоккупація Донбасу і Криму;
  • поліпшення умов життя українців на територіях, постраждалих від російської агресії на Донбасі;
  • подолання пандемії COVID-19 і її соціально-економічних наслідків.

Нагадаємо, президент України поділився своїми враженнями від розмови з американським колегою Джо Байденом.

Також Зеленський у ході офіційного візиту до Сполучених Штатів зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.

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