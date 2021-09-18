Зеленский поедет в США с делегацией: кто в нее войдет

Зеленский с делегацией полетит в США / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с делегацией 20 сентября отправится в США. Там украинские представители примут участие в Генассамблеи ООН. В делегацию вошел министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава Меджлиса Рефат Чубаров и другие.
Об этом сообщили в Офисе президента.
О составе делегации стало известно из распоряжения Зеленского.
Кто поедет в США с Зеленским:
- министр иностранных дел, глава делегации Дмитрий Кулеба;
- постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица;
- первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова;
- председатель Комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (по согласию);
- заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига;
- глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров (по согласию);
- заведующий отделом многостороннего сотрудничества директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства ОП Кристина Гайовишина;
- постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич;
- заместитель директора – начальник отдела Департамента международных организаций МИД Украины Дина Мартина;
- заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко.
Три главных приоритета Украины на новой сессии Генассамблеи
- Противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Донбасса и Крыма;
- улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии на Донбассе;
- преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий.
Напомним, президент Украины поделился своими впечатлениями от разговора с американским коллегой Джо Байденом.
Также Зеленский в ходе официального визита в Соединенные Штаты встретился с гендиректором американской компании Apple Тимом Куком.