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Зеленський обговорив з Меркель і Макроном "нормандську зустріч" і Донбас

Ірина Ковальчук
11 жовтня, 19:41
Сторони обговорили питання, які будуть підняті на майбутньому саміті

Переговори пройшли в форматі відеоконференції / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Обговорювали зустріч в "нормандському форматі" і врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє Офіс президента України .

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Про що поговорили

"Було обговорено подальші кроки з метою мирного врегулювання на Донбасі, а також підготовку до проведення чергового саміту "Нормандської четвірки". Сторони відзначили, що очікують від цього саміту конструктиву та досягнення домовленостей щодо узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення стійкого миру на Донбасі. Лідери трьох держав обговорили пропозиції щодо домовленостей, які могли б бути розглянуті на саміті в Нормандському форматі" , – сказано в офіційному повідомленні.

Також німецький та французький лідери привітали вагомі практичні кроки української сторони, спрямовані на врегулювання конфлікту. Вони запевнили, що їхні держави й надалі докладатимуть усіх необхідних зусиль для мирного врегулювання на Донбасі.

Підготовка

Ще місяць тому Україна почала вести активну роботу над тим, щоб зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбулася при діючому канцлерові Німеччини Ангелі Меркель – як одному з двох, хто залишився при владі свідків укладення Мінських угод. Про це заявив глава Офісу Президента України Андрій Єрмак в ефірі телеканалу ICTV.

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Минулого тижня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив по телефону з помічницею державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторією Нуланд розморожування "нормандського формату".

Зараз Вікторія Нуланд знаходиться з триденним візитом у Росії, де також буде піднімати і дане питання.

Підготовка до "нормандського формату"

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