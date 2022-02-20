Зеленський обговорив загострення на Донбасі з керівництвом силових відомств

Зеленський заслухав детальні звіти про події останньої доби на сході України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський після повернення з Мюнхенської конференції провів у аеропорту "Бориспіль" нараду з керівництвом силових відомств.

Про це повідомляє Офіс президента.

Реклама

Деталі

Володимир Зеленський заслухав детальні звіти про події останньої доби на сході України та стан бойової готовності військ.

Глава держави отримав актуальну інформацію від розвідувальних служб щодо ситуації на території Росії та Білорусі вздовж українського кордону, а також на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

Також йшлося про нагальні проблеми гуманітарного характеру та шляхи їх розв'язання. Учасники наради обговорили можливі сценарії подальшого розвитку подій та необхідні кроки України у разі реалізації кожного з них.

Реклама

Володимир Зеленський дав доручення щодо актуального додаткового матеріально-технічного забезпечення військ.

Загроза нападу Росії

Останніми днями світові політики заявляють про високий ризик вторгнення РФ до України.

Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російські війська повністю готові завдати удару по Україні . Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО.

. Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО. Представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив дані про те, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч особового складу.

до 169-190 тисяч особового складу. Президент США Джо Байден попередив Україну про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема й на Київ.

про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема й на Київ. На Мюнхенській конференції з безпеки продовжуються обговорення дій у відповідь на вторгнення в Україну. Віцепрезидентка США Камала Харріс заявила, що Вашингтон та його партнери готові до безпрецедентних економічних санкцій проти Росії у разі ескалації.

Читайте також