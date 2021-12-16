Зеленський звернувся до НАТО через погрози Росії

Зеленський просить НАТО не підігравати Москві. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський закликав НАТО не піддаватися вимогам Росії не пускати Україну до Альянсу. Про це він заявив на спільній із генсеком блоку Йєнсом Столтенбергом пресконференції.

Він нагадав, що євроатлантичний шлях України залишається незмінним і підтримується суспільством.

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"Цінуємо, що у брюссельському комюніке підтверджено право України самостійно визначати своє майбутнє та зовнішньополітичний курс без зовнішнього втручання. Я вдячний вам, пане Столтенбергу, за чіткий сигнал членства України в НАТО. Це точно не має бути вибір якоїсь країни у будь-якій частині світу. Сподіваюся, що й надалі країни Альянсу виходитимуть із цієї позиції, не піддаючись на погрози та "червоні лінії", які малюють інші сторони (Кремль. – Ред.)", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що не всі європейські лідери однаково розуміють, що відбувається біля кордонів України.

"Тому я завжди, коли до нас хтось прилітає з офіційним візитом, запрошую приїхати на Донбас та подивитися, що реально відбувається", – сказав глава держави.

Росія не пускає Україну до НАТО