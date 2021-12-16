Зеленский обратился к НАТО из-за угроз России

Зеленский просит НАТО не подыгрывать Москве. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский призвал НАТО не поддаваться на требования России не пускать Украину в Альянс. Об этом он заявил на совместной с генсеком блока Йенсом Столтенбергом пресс-конференции.

Он напомнил, что евроатлантический путь Украины остается неизменным и поддерживается обществом.

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"Ценим, что в брюссельском коммюнике подтверждено право Украины самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без внешнего вмешательства. Я благодарен вам, господин Столтенберг, за четкий сигнал членства Украины в НАТО. Это точно не должен быть выбор какой-то страны в любой части мира. Надеюсь, что и дальше страны Альянса будут выходить из этой позиции, не поддаваясь на угрозы и красные линии, которые рисуют другие стороны (Кремль. – Ред.)", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что не все европейские лидеры одинаково понимают, что происходит у границ Украины.

"Поэтому я всегда, когда к нам кто-то прилетает с официальным визитом, приглашаю приехать на Донбасс и посмотреть, что реально происходит", – сказал глава государства.

Россия не пускает Украину в НАТО