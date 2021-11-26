Зеленський назвав винних у санкційних помилках РНБО

Зеленський розповів, чому рішення ухвалює не суд / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону розповів, чому санкції на злочинців накрадає Рада національної безпеки та оборони Україна, а не суди і хто має відповідати за помилки у списках санкцій.

Чому не суд

На питання про те, чому санкції накладають не в судовому порядку, Зеленський спочатку відповів: "Що стосується рішень суду, це не до мене – судова гілка влади вона окремо". А трохи пізніше додав: "Тут відомо, як вони йдуть (судові процеси – Ред.) і невідомо чим закінчаться – це факт. І тому ми працюємо. Можливо, Європейський суд з прав людини потім дасть інші висновки".

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Хто стрілочник у справі з помилками

"Якщо діючі прикордонники подають список контрабандистів, то це діючі прикордонники. Там можуть бути помилки, потрібно їх виправляти і нехай несуть відповідальність ті, хто зробив помилки спеціально або випадково. Однак сперечатися з тим, що прикордонники мені кажуть: "Ці люди порушили кордон", я не можу. Це їхня відповідальність, якою вони наділені законодавством. Контрабандисти були, забрали "сплячі" ліцензії – було. Заблокували. Заблокували також Медведчука – все це було. А те, що раніше ніхто це не робив, шукайте в цьому свою відповідь", – сказав Зеленський.

"Збиті льотчики"

Зеленський упевнений, що при ньому орган РНБО перетворився з "кладовища збитих льотчиків" на потужну Раду. І зазначив, що суспільство не має повного уявлення про те, що відбувається за дверима РНБО.

"Є дві речі. Є закриті рішення. Їх дуже багато приймається, ви навіть про них не знаєте, тому що вони спрямовані на безпеку нашої країни. Ці важливі документи, на жаль, як на мене, не зможете побачити. Або побачите після певного часу відповідно до чинного законодавства. Інші рішення РНБО, які не відбуваються у таємному форматі, наше суспільство бачить. До речі, на відміну від того, як це відбувалося раніше. Мені здається, що раніше про рішення РНБО ніхто й не знав, чи ніхто не звертав увагу. Був такий пасивний орган. Усі називали це "кладовищем збитих льотчиків", а сьогодні це потужний орган. Там беруть участь не збиті льотчики, а саме ті люди, які сьогодні мають владу", – вважає Зеленський.

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Скандали з рішеннями РНБО