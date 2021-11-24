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З двох екс-депутатів хочуть зняти санкції РНБО – що вирішив Кабмін

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
24 листопада, 16:06
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Вони перебувають у санкційних списках України та західних країн з 2018 року
Потихеньку фігуранти санкційних списків повертають собі урізані права / Колаж "Сьогодні"
Потихеньку фігуранти санкційних списків повертають собі урізані права / Колаж "Сьогодні"

Кабінет міністрів України звернувся до Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) із пропозицією розглянути варіант виключення із санкційних списків двох колишніх народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим 6-го скликання. Це необхідно зробити у зв'язку із наявністю відповідного рішення суду.

Таке рішення ухвалив Кабмін без обговорення на засіданні уряду у середу, 24 листопада.

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Постанова

"У зв'язку з набранням законної сили постановами Шостого апеляційного адміністративного суду від 08 червня 2021 року N640/7408/20 та від 29 червня 2021 року N640/7728/20 схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо внесення до додатку до рішення РНБО від 21 червня 2018 року "Про застосування внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкції )",… наступних змін: позицію 1590 виключити, позицію 1601 виключити", – йдеться у прийнятому урядом документі.

Після внесення змін до списку санкцій, сформований з осіб, які або брали участь у незаконному референдумі у березні 2014 року, або надалі пішли на співпрацю з окупаційним режимом, МЗС має поінформувати ЄС, США та інші держави, щоб і вони виключили зі своїх "чорних списків" цих людей.

Кому пощастило

  • Шостий апеляційний адміністративний суд Києва ухвалив рішення скасувати персональні санкції у вигляді блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України та інших встановлених законом обмежувальних заходів проти колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим 6-го скликання Сергія Олександровича Вергеля 1976 р. н. та Сергія Анатолійовича Заєця 1973 р.н. Санкції було введено безстроково.
  • Згідно з відкритими даними, Сергій Вергель є керівником Публічного Акціонерного товариства "Кримтеплоелектроцентраль", зареєстрованого у Сімферополі.
  • Нагадаємо, 22 липня 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про рішення РНБО "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Там фігурували й імена цих двох кримських політиків, які тепер через суд відіграли це рішення назад.

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