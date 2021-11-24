З двох екс-депутатів хочуть зняти санкції РНБО – що вирішив Кабмін

Вони перебувають у санкційних списках України та західних країн з 2018 року

Потихеньку фігуранти санкційних списків повертають собі урізані права / Колаж "Сьогодні"

Кабінет міністрів України звернувся до Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) із пропозицією розглянути варіант виключення із санкційних списків двох колишніх народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим 6-го скликання. Це необхідно зробити у зв'язку із наявністю відповідного рішення суду.

Таке рішення ухвалив Кабмін без обговорення на засіданні уряду у середу, 24 листопада.

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Постанова

"У зв'язку з набранням законної сили постановами Шостого апеляційного адміністративного суду від 08 червня 2021 року N640/7408/20 та від 29 червня 2021 року N640/7728/20 схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо внесення до додатку до рішення РНБО від 21 червня 2018 року "Про застосування внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкції )",… наступних змін: позицію 1590 виключити, позицію 1601 виключити", – йдеться у прийнятому урядом документі.

Після внесення змін до списку санкцій, сформований з осіб, які або брали участь у незаконному референдумі у березні 2014 року, або надалі пішли на співпрацю з окупаційним режимом, МЗС має поінформувати ЄС, США та інші держави, щоб і вони виключили зі своїх "чорних списків" цих людей.

Кому пощастило